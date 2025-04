WhatsApp mai stato così pericoloso: ecco la motivazione

A quanto pare d’ora in avanti non sarà più l’Oasy di sicurezza che noi tutti conoscevamo, da poco tempo infatti i truffatori hanno iniziato ad utilizzare il social di messaggistica istantanea per cercare di ingannare gli utenti che utilizzano la piattaforma con scopi normali, i truffatori hanno preso questa decisione dal momento che utilizzare WhatsApp consente di contattare una platea di possibili vittime davvero molto più ampia rispetto ai comuni SMS e mail, ciò ha reso WhatsApp il teatro di truffe ben ingegnate che ovviamente divergono in modo radicale dall’utilizzo per il quale è pensata la piattaforma.

Recentemente in Italia si è diffusa una nuova truffa che punta a bucare il conto corrente delle vittime, nello specifico di truffatori non soltanto contattano le vittime usando WhatsApp ma addirittura sfruttano le videochiamate disponibili nell’applicazione per ingannare in modo completo e definitivo le vittime senza lasciare loro la possibilità di rimediare ad un eventuale sbaglio, l’obiettivo rimane quello di trafugare informazioni sensibili da poter utilizzare poi a proprio vantaggio per poter svuotare il conto corrente della vittima.

La nuova truffa svuota conto

La nuova truffa è entrata in circolazione in Italia ribadisce questo concetto, esordisce con un messaggio da parte dei truffatori che si fingono la banca di riferimento della vittima, nello specifico il corpo testo di questo messaggio recita l’imminente necessità di consegnare un messaggio di natura assolutamente urgente che può essere consegnato solo tramite una video chiamata, così facendo convincono la vittima ad avviare il processo per poi indurla dapprima ad attivare la condivisione del proprio schermo e poi ad effettuare l’accesso e la propria pagina personale della banca, una volta eseguiti questi step, i truffatori potranno registrare senza troppi problemi le credenziali di accesso in modo da utilizzarle senza nessun tipo di impedimento a proprio vantaggio per svuotare il conto della vittima facilmente e velocemente.