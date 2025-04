Amazon sconta a 100 euro il monitor MSI solo oggi

Uno sconto mai visto prima d’ora vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare un prodotto di alto livello a basso prezzo, stiamo parlando del monitor MSI, che può essere vostro con un esborso finale di soli 100 euro. Il modello attualmente in promozione è il MSI Modern MD2412P, dispositivo con una diagonale da 23,8 pollici, un pannello IPS LCD che però riesce a raggiungere una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ed anche un refresh rate di ben 100Hz.

Lo schermo viene definito eye-friendly, perché riesce a sopprimere il più possibile la luce blu, senza arrecare danni o fastidi agli occhi dell’utilizzatore finale. E’ un prodotto HDR Ready, ovvero supporta l’HDR, con altoparlanti integrati di buona qualità generale. Ciò che lo rende particolarmente speciale è il supporto regolabile a 4 vie, oltre alla possibilità eventualmente di agganciarlo al muro sfruttando l’aggancio VESA posteriore.

Amazon: il prezzo per questo monitor è di solo 100 euro

Una promozione davvero molto interessante vi attende per l’acquisto di questo monitor MSI, che oggi viene a costare circa il 35% in meno del listino originario, così da non doverlo più pagare 169,99 euro, ma sarà necessario versare un contributo di 109,99 euro per il suo acquisto, con consegna in tempi ridottissimi, e la possibilità di affidarsi alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Connettività posteriore davvero ben fornita, sono infatti disponibili vari connettori fisici, tra cui una porta HDMI 1.4b, che permette il collegamento di qualsiasi dispositivo o console, oltre ad una USB tipo-C ad alta velocità, per trasferimenti video ad alta risoluzione e con refresh rate elevato. Il monitor, infine, include una presa jack da 3,5mm da utilizzare per le cuffie. nel caso non si volessero utilizzare gli altoparlanti integrati.