Realme GT 7 Pro a prezzo shock su Amazon: sconto di 130 euro

Sconto di 130 euro per coloro che acquisteranno Realme GT 7 Pro direttamente su Amazon in questi giorni, un prezzo fortemente più basso del listino originario, il che permette di mettere le mani su un prodotto di altissimo livello, capace di innalzare nuovamente il livello qualitativo di un’azienda che nel corso degli ultimi anni sta letteralmente spopolando nel mondo.

Lo smartphone dispone a tutti gli effetti delle carte in regola per riuscire a fare la differenza sul mercato, è difatti un prodotto che integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, che presenta una GPU Adreno 830, con una configurazione che varia dipendentemente dal modello che andrete ad acquistare, per quanto riguarda la variante corrente prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis e le offerte speciali, iscrivendovi il prima possibile a questo canale telegram.

Realme GT 7 Pro, la promozione è folle su Amazon

Realme GT 7 Pro è disponibile su Amazon con un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, infatti in questi giorni non sarà più acquistabile a 899 euro, come previsto dal listino originario, ma la sua spesa viene ridotta di circa 225 euro, per arrivare così a costare solamente 665,93 euro. La consegna a domicilio è rapidissima, ricordando che comunque parliamo di un prodotto no brand con garanzia legale della durata di 2 anni, acquistabile qui.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è chiaramente il display, da 6,78 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1264 x 2780 pixel, mantenendo tecnologia LTPO AMOLED con densità di 450 ppi, un refresh rate a 120Hz ed oltre 16 milioni di colori. Le fotocamere sono allo stesso tempo di alto livello, nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con uno zoom ottico da 3X da 8 megapixel.