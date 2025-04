iPhone 17 Pro: la nuova camera bar renderà lo smartphone più personalizzabile

C’è molta ansia per quanto riguarda i nuovi dispositivi che Apple lancerà durante il prossimo mese di settembre. Tante voci stanno circolando in questi mesi attorno ai chiacchieratissimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, prodotti che dovrebbero un grosso cambiamento sul lato posteriore dove infatti verrà introdotta una nuova “camera bar“. Il design quindi sarà finalmente modificato rispetto alle ultime gamme lanciate sul mercato, con il pubblico che dunque acquisirà di nuovo quella curiosità nell’acquistare un dispositivo di Apple. La nuova barra che includerà la fotocamera infatti non sarà più quadrata ma rettangolare ed occuperà l’intera larghezza del dispositivo.

La fotocamera cambia volto, e anche le cover si adattano

Questo nuovo elemento, più marcato e visibile, non passerà inosservato. La “camera bar” potrebbe diventare il segno distintivo del prossimo top di gamma Apple, con l’obiettivo di rinnovare l’estetica della gamma Pro e renderla ancora più riconoscibile.

Come sempre accade in questi casi, anche i produttori di accessori si stanno preparando. Le prime immagini condivise dal noto leaker Majin Bu mostrano cover e mascherine pensate appositamente per la camera bar, con soluzioni che coprono tutto il retro lasciando scoperti solo gli obiettivi, oppure con aperture strategiche per valorizzare e mettere in risalto il nuovo dettaglio.

Personalizzazione e protezione: due esigenze che si incontrano

La camera bar non sarà solo un elemento estetico, ma anche un punto su cui intervenire con accessori personalizzati. Si moltiplicheranno le soluzioni per proteggere e allo stesso tempo decorare questa parte del dispositivo, che potrebbe diventare centrale nell’esperienza utente, sia visiva che pratica.

Non è escluso che Apple stessa possa offrire accessori ufficiali studiati ad hoc, ma al momento si ipotizza che saranno soprattutto i marchi di terze parti a spingere su questa nuova tendenza, proponendo combinazioni di materiali, texture e colori per distinguersi.

In attesa della presentazione ufficiale, che avverrà nel 2025, cresce dunque l’attenzione su ogni piccolo dettaglio del prossimo iPhone Pro, e in particolare su quella “barra” destinata a cambiare — almeno visivamente — il volto degli smartphone Apple.