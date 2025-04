Amazon fa crollare il prezzo di questa power bank da 10000mAh del 51%

Perché rischiare di rimanere con lo smartphone scarico quando siete fuori casa se il mercato offre soluzioni come le power bank? Il marchio Baseus ha pensato di progettare una power bank che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti che consentono agli utenti di ricaricare i propri dispositivi tech in qualsiasi momento.

La Power bank Qi2 Magsafe offre una velocità di ricarica doppia rispetto ai dispositivi tradizionali. Grazie alla potenza elevata, infatti, è in grado di fornire molta più energia in soli 30 minuti. Inoltre, con la tecnologia Magnetic Power Profile, la Qi2 riduce la generazione di calore e protegge la batteria dello smartphone, evitando che possa danneggiarsi durante le fasi di ricarica. Oggi grazie ad Amazon questa power bank può essere vostra a un prezzo davvero speciale.

Powerbank Magsafe: ottimo prezzo su Amazon

Amazon cerca sempre di andare incontro alle esigenze di utenti che sono in cerca di nuove soluzioni tecnologiche offrendo tantissime novità a un prezzo davvero vantaggioso, come nel caso di questa power bank marchiata Magsafe.

Oltre a essere dotata di una capacità di ricarica da 15W, questa powerbank è compatibile con tantissimi smartphone e consente anche di ricaricare più di un dispositivo contemporaneamente. Tra i punti di forza di questa power bank non possiamo infatti non parlare della capacità di 10.000mAh che consente di ricaricare i vostri dispositivi più volte durante la giornata. Con la batteria esterna Magsafe Qi2, è possibile trasmettere, ascoltare, navigare o effettuare chiamate per ore. Motivo per cui la Qi2 è ideale quando si sta fuori casa oppure durante i lunghi viaggi.

Approfittate subito della promozione messa a disposizione da Amazon per poterla acquistare a un prezzo super vantaggioso. Lo sconto attualmente in corso, del 41%, fa crollare il prezzo a soli 29,40 euro. In più, Amazon vi offre la possibilità di applicare un ulteriore coupon sconto del 10%. Prezzo finale? Solo 26,46 euro.