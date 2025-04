iPhone 17 già disponibile in negozio in Cina: gli utenti possono provarlo

Anche se il debutto ufficiale degli iPhone 17 è ancora lontano in quanto il lancio dovrebbe avvenire a settembre, salvo sorprese, in Cina c’è già chi permette di osservarli da vicino. E no, non si tratta di prototipi trafugati o unità reali in anticipo, ma di modelli fisici basati sui file CAD trapelati nelle scorse settimane. Esattamente: qualcuno avrebbe avuto la brillante idea di produrre in anteprima dei modelli che si basano su quanto detto dalle varie indiscrezioni provenienti da diverse parti del mondo.

Modellini basati sui leak per “toccare” il futuro

In almeno un negozio cinese, i clienti possono toccare con mano le forme degli iPhone 17, e decidere fin da ora se aspettare l’uscita oppure orientarsi su un altro smartphone. L’iniziativa nasce proprio dai file CAD condivisi dal noto leaker Majin Bu, e ha portato alla creazione di dummy phone, ossia unità non funzionanti ma costruite con misure e design realistici.

Questi modelli permettono di osservare alcune delle principali novità fisiche attese con la nuova serie, come ad esempio lo spessore più sottile di iPhone 17 Air, oppure la nuova disposizione orizzontale del modulo fotografico “camera bar” per i modelli Pro, già mostrata in diversi render.

Un’idea utile per chi non vuole farsi cogliere impreparato

Quella dei dummy è una soluzione sempre più usata da rivenditori e produttori di accessori per prepararsi all’arrivo di un nuovo dispositivo. Ma vederla offerta al pubblico nei negozi mesi prima del lancio ufficiale è piuttosto raro, e sottolinea quanto alta sia l’attesa per la prossima famiglia di iPhone.

Nel frattempo, i modelli fittizi circolano anche in video sui social, sempre grazie a Majin Bu. Le unità dummy non mostrano ovviamente il software o le funzionalità interne, ma per molti utenti poter osservare dimensioni, bordi e layout delle fotocamere è già un valido aiuto per orientare la prossima scelta.