Da missile a vettore spaziale: il ritorno del Minotaur IV

Certe storie iniziano con un razzo che fende il cielo. E quella di oggi parte proprio così: sopra la California, dopo quasi quindici anni di silenzio, è tornato a sfrecciare un Minotaur IV. Un nome da fantascienza, ma con una storia decisamente più terrena: questo razzo, infatti, in una vita precedente era un missile balistico intercontinentale. Roba da Guerra Fredda. Oggi invece l’hanno mandato nello spazio per conto dell’NRO, l’agenzia americana che gestisce i satelliti di ricognizione (traduzione: satelliti spia).

Minotaur IV torna in orbita dopo 15 anni di silenzio

Il lancio è avvenuto dalla base di Vandenberg, alle 12:33 ora locale. Niente countdown da film o fuochi d’artificio, ma l’emozione c’era eccome. Perché questo non è solo un altro razzo: è un pezzo di storia che cambia pelle. È come se un vecchio guerriero avesse deciso di mettersi al servizio dell’esplorazione spaziale, invece che della deterrenza nucleare.

Il carico che trasportava? Top secret, ovviamente. Sappiamo solo che si tratta di “molteplici carichi utili alla sicurezza nazionale”. Poco, pochissimo. Ma è così che funziona con l’NRO: niente spoiler, tutto classificato. Però possiamo immaginare: magari nuovi occhi elettronici per monitorare zone calde del pianeta, o esperimenti tecnologici che un giorno vedremo nei nostri smartphone.

A parlare dopo il lancio è stata Laura Robinson, una delle responsabili della missione, che ha raccontato con un certo orgoglio come questo razzo sia passato dalla minaccia alla missione. Un percorso non banale, reso possibile da anni di lavoro dietro le quinte, da tecnici, ingegneri, militari.

Il volo è stato organizzato con il supporto dell’U.S. Space Force, attraverso un programma pensato proprio per missioni rapide, flessibili e un po’ fuori dagli schemi. In pratica: missioni che non puoi permetterti di sbagliare, ma dove puoi anche sperimentare.

Insomma, se vi piacciono le storie dove il passato si trasforma in qualcosa di nuovo, questa fa al caso vostro. Un razzo che era nato per distruggere, oggi vola per proteggere. E forse, in un certo senso, anche per osservare chi siamo diventati.