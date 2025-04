Tiscali, ritorna una promo PAZZESCA con 250 GB

In questi ultimi giorni è tornata a disposizione degli utenti una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico Tiscali. In particolare, a partire dalla giornata del 22 aprile, gli utenti interessati a passare all’operatore potranno attivare l’offerta denominata Tiscali Smart 250. Si tratta di una delle offerte con un maggior quantitativo di giga per navigare e non solo. Vediamo qui di seguito cosa include.

Tiscali Smart 250, ritorna la super offerta mobile dell’operatore telefonico Tiscali

Tutti gli interessati a passare all’operatore telefonico Tiscali potranno farlo attivando una delle super offerte di rete mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco fatto ritornare a disposizione degli utenti la super offerta nota con il nome di Tiscali Smart 250. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese una quantità esagerata di traffico dati.

Nello specifico, il bundle dell’offerta include fino a ben 250 GB di traffico dati. Questi sono però sfruttabili per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti potranno anche inviare ogni mese fino a 100 sms verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione presso i negozi fisici aderenti dell’operatore telefonico Tiscali fino ai primi giorni del prossimo mese. Secondo quanto riportato, infatti, si avrà tempo a disposizione fino alla giornata del prossimo 6 maggio 2025. L’operatore potrebbe comunque decidere di prorogare ancora la data della disponibilità di questa offerta, ma questo lo scopriremo soltanto più in là.

L’offerta Tiscali Smart 250 è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi sia gli utenti che attiveranno un nuovo numero sia gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta sarà pari a 9,99 euro al mese.