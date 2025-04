Subaru Trailseeker con trazione integrale: arriva il nuovo SUV elettrico

Subaru accende i riflettori sul suo futuro al Salone di New York 2025, svelando in anteprima il Trailseeker, secondo SUV elettrico del marchio. Il debutto ha colpito nel segno. Gli occhi erano puntati su questa novità, già definita la sorella maggiore della Solterra. Chi poteva aspettarsi un design tanto audace e prestazioni così convincenti? Il Trailseeker nasce per chi vuole di più: più spazio, più potenza, più presenza su strada. Subaru sceglie dimensioni generose per segnare un nuovo capitolo nella sua storia elettrica. I 4,83 metri di lunghezza promettono comfort, versatilità e una silhouette che impone rispetto. Luci ridisegnate, logo illuminato e cerchi fino a 20 pollici sono dettagli che parlano chiaro: il SUV Subaru non vuole passare inosservato. Dietro, la firma luminosa a tutta larghezza e il badge tridimensionale suggellano un’estetica solida, coerente, pronta all’avventura.

Prestazioni da fuoriclasse per una Subaru eco

Chi sale a bordo della Subaru Trailseeker trova un abitacolo dove innovazione e tradizione si fondono. Lo stile richiama la Solterra, ma qui tutto è pensato in grande. La strumentazione è rialzata, chiara, perfetta per restare concentrati sul percorso. Lo schermo centrale da 14 pollici è il cuore del sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. C’è spazio per tutto e c’è quella sensazione unica di sentirsi al sicuro, ovunque si vada. Il modello Trailseeker nasce per l’esplorazione, ma senza sacrificare comfort e tecnologia. La distanza da terra di 21 cm e l’abitacolo spazioso confermano la vocazione off-road di questo SUV, pur restando raffinato nei dettagli.

Doppio motore elettrico, trazione integrale, 375 cavalli: i numeri della Subaru Trailseeker raccontano già metà della storia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi lascia intuire la grinta nascosta sotto una carrozzeria elegante. Subaru sceglie una batteria da 74,7 kWh, in grado di garantire oltre 418 km di autonomia secondo il ciclo americano EPA. La Subaru Trailseeker non è solo prestazioni, è anche capacità di adattamento, grazie all’X-MODE con modalità dedicate, al Grip Control e al Downhill Assist Control. E se la sicurezza è una priorità, il sistema EyeSight garantisce assistenza continua, anche nei momenti più critici. Chi attendeva una svolta, ora ha una risposta. Subaru Trailseeker non è un SUV qualunque, pare sia di più, molto di più.