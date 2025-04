PosteMobile proroga Creami Extra Wow 150: una promo ricca di vantaggi

PosteMobile ha deciso di estendere ancora una volta la promozione Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. Una soluzione riservata ai nuovi clienti che scelgono di attivare contemporaneamente un contratto di fornitura con Poste Energia. L’offerta, già disponibile da tempo nei principali uffici postali italiani, potrà ora essere sottoscritta ancora per qualche giorno. Per accedere alla tariffa agevolata, però, sarà necessario attivare il contratto di fornitura luce e gas entro il 3 agosto 2025, salvo nuove modifiche.

PosteMobile: attivazione in Ufficio Postale e altre alternative disponibili

Chi aderisce all’iniziativa di PosteMobile potrà beneficiare di minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 150GB di traffico internet mobile fino in 4G+. Il tutto al prezzo promozionale di 6,99€ al mese. Il canone scontato resterà valido a condizione che il contratto Poste Energia resti attivo. In caso contrario, il costo mensile tornerà alla tariffa standard di 8,99€. L’offerta è attivabile esclusivamente in Ufficio Postale e prevede il rilascio di un codice promozionale a seguito della sottoscrizione del servizio energetico.

Oltre alla versione legata a Poste Energia, la serie “Creami Extra Wow 150” è presente anche in altre varianti. Online è infatti disponibile la Promo CreamiExtra Wow150 allo stesso prezzo mensile, ma senza obbligo di sottoscrizione del contratto energetico. In alternativa, chi si reca in Ufficio Postale può attivare anche la versione standard, che costa 8,99€ al mese, mantenendo inalterati minuti, SMS e Giga inclusi.

Da un punto di vista tecnico, l’offerta comprende 10GB di base più 140GB bonus, erogati ogni mese. Il traffico viene conteggiato in “credit”, scalati solo per i dati, dato che minuti e SMS sono illimitati. In caso di esaurimento dei Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente. Ma si potrà continuare a navigare acquistando 1GB extra a 1,99€.

Chi desidera accedere alla rete 5G può attivare l’apposita opzione da 3€ al mese, disponibile solo dopo la registrazione della SIM. La copertura si appoggia alla rete Vodafone, ma nel 2026 potrebbe migrare sotto TIM, in seguito al riassetto societario previsto da Poste Italiane