iOS 19 sarà così: un video svela la rivoluzione di Apple in stile visionOS

Apple si prepara a rivoluzionare l’esperienza visiva su iPhone con iOS 19, un aggiornamento che promette di riscrivere il linguaggio grafico del sistema operativo. A poche settimane dalla WWDC 2025, attesa per il 9 giugno, iniziano a circolare informazioni su un profondo restyling, basato su trasparenze, riflessi e materiali virtuali che ricordano da vicino quelli già visti su visionOS, il sistema del visore Vision Pro. In queste ore è spuntato online un video che mostra proprio il nuovo sistema operativo, anche se comunque si tratta di un leak, pertanto fare i proclami sarebbe la cosa più sbagliata al mondo.

Un iOS trasparente, tridimensionale e dinamico

Stando alle anticipazioni emerse da un video condiviso dal leaker Jon Prosser, iOS 19 punterà sulla profondità visiva, adottando una nuova estetica definita “glass-like”. Elementi come menu, notifiche e controlli avranno ombre leggere, superfici brillanti e transizioni più fluide, dando l’impressione che tutto fluttui sullo schermo.

Tra i dettagli mostrati, si nota l’effetto shimmer sui controlli rapidi (come torcia e fotocamera) nella schermata di blocco, che reagiscono alla luce quando il dispositivo viene inclinato. La struttura dell’interfaccia rimarrebbe familiare, ma visivamente più ricca, in linea con l’ambizione di Apple di creare uno stile coerente tra i suoi dispositivi, dai Mac agli iPhone, fino ai visori.

Icone più tonde e interfaccia ridisegnata

Un’altra novità riguarda le icone, che diventano più arrotondate. Non si tratta di cerchi perfetti, ma di una forma intermedia tra quella attuale e quella già vista su watchOS. Secondo il video, Apple avrebbe previsto un’animazione che le trasforma dinamicamente, ma al momento il nuovo stile sarebbe nascosto nelle versioni interne di iOS 19.

Anche la tastiera e i menu a comparsa sono stati riprogettati: i bordi diventano più morbidi, le linee più sottili, e i toggle delle impostazioni assumono un aspetto più moderno. Nel Centro di Controllo, gli slider di volume e luminosità si staccano visivamente dallo sfondo, contribuendo a questa sensazione di leggerezza visiva.

Barre flottanti e animazioni raffinate

Molte app Apple, da Musica a Messaggi, adotteranno una barra di navigazione inferiore a forma di pillola, che non è più incollata alla base dello schermo ma sembra “galleggiare”. In alcune sezioni, come la ricerca, appare un campo di input con pulsanti circolari, mentre la modalità a schede, già rivista nell’app Foto di iOS 18, viene ulteriormente perfezionata.

In Messaggi, ad esempio, la barra di ricerca sarà sempre visibile in basso, facilitando la consultazione rapida delle conversazioni. Le animazioni tra tab saranno più morbide e realistiche, per un sistema che appare più vivo e interattivo, ma anche più elegante.

La fotocamera cambia prospettiva

Nel video si intravede anche una nuova versione dell’app Fotocamera, con i controlli principali fluttuanti direttamente sull’anteprima. Invece di barre fisse, i pulsanti appaiono liberi, permettendo di visualizzare meglio l’inquadratura e offrendo un’interfaccia meno ingombrante.

Un salto estetico, ma forse non definitivo

Bloomberg ha descritto iOS 19 come il più grande aggiornamento estetico degli ultimi anni. Tuttavia, secondo Mark Gurman, quanto trapelato potrebbe rappresentare solo una parte della trasformazione. Le build mostrate nei video, dice, si baserebbero su versioni vecchie o incomplete. Il consiglio è quindi di attendere la WWDC per scoprire tutte le novità nella loro forma definitiva.

Apple presenterà iOS 19 ufficialmente il 9 giugno, giorno in cui sarà disponibile anche la prima beta per sviluppatori. Come da tradizione, il rilascio pubblico è previsto per settembre, in concomitanza con l’arrivo dei nuovi iPhone.