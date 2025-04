Esselunga iper promo: ELETTRODOMESTICI da favola a POCHISSIMO

Hai mai affrontato la giungla del frigorifero rotto e pieno di cibo andato a male come fosse l’ultima scena di Indiana Jones? Quando schivi vasetti dimenticati, apri cassetti misteriosi e sogni qualcosa che si apra senza rumori sinistri e che funzioni come si deve? Allora sì, sei pronto per un cambiamento. Ma niente fruste o cappelli, ti basta passare da Esselunga, non serve partire per una spedizione e non ci sono serpenti in giro. Nessuna mappa segreta, solo un salto in negozio o una visita online. E quando scopri i prezzi corti, ti viene da chiederti: ma perché ho aspettato tanto? Con Esselunga, anche il frigo diventa un tesoro e la lavatrice una fedele compagna d’avventure.

Offerte da non ignorare: corri subito da Esselunga

Non ti serve un progetto titanico. Serve solo voglia di stare meglio in casa. E magari smettere di lanciare occhiatacce alla vecchia lavatrice. Da Esselunga, ogni prodotto sembra sussurrarti “scegli me”. A partire dalla SAMSUNG Crystal Clean WW90CGC04DTE, una lavatrice moderna, efficiente, pronta all’azione. È tua a 449 euro. Hai una famiglia numerosa o mille cambi da lavare? La WW11DG5B25TE, sempre Samsung, fa al caso tuo. Da Esselunga a soli 539 euro.

Il frigorifero ideale per il tuo gelato preferito? La risposta è il SAMSUNG RB38C600DSA, al prezzo bomba da Esselunga di 599 euro. Se cerchi un’alternativa pratica e bella da vedere, il SHARP SJ-FBA09DMXWE ti aspetta a 449 euro. Hai poco spazio e tanto stile? La CANDY CST 282D2/1-11 si carica dall’alto e ti fa risparmiare spazio e denaro: 399 euro. Ti piace brindare senza preoccuparti della temperatura perfetta del tuo drink? La Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 è la tua alleata a soli 279 euro. E se vuoi conservare tutto, ma proprio tutto, scegli il maxi DAYA DFA550NV2XE, un side by side che fa la sua figura e costa solo 499 euro. Con offerte così, restare fermi è quasi un crimine. E allora, che aspetti? Fai un salto da Esselunga. I sogni non sono mai stati così accessibili. Vai qui sul sito!