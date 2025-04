Ho mobile: il 5G non è mai stato così accessibile per tutti

Vi siete resi conto che la promozione che avete sul vostro numero di cellulare non vi soddisfa più e avete bisogno di qualcosa di più corposo e ricco di opzioni allora sicuramente un provider che potrebbe fare al caso vostro e rappresentato da ho mobile, l’operatore vestito di viola, infatti, da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per i clienti, dal momento che offre promozioni davvero ricche di possibilità a prezzi davvero competitivi, i suoi punti di forza sono soprattutto i giga per navigare in Internet che abbondano e non scarseggiano mai.

Sul suo sito ufficiale sono disponibili infatti delle promozioni adatte alle esigenze di tutti i consumatori che permettono a chiunque di trovare l’opzione giusta al prezzo più adatto, recentemente poi l’operatore ha messo a disposizione un’offerta che include tutto il necessario per un’esperienza davvero completa al massimo della velocità, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Tutto incluso

L’offerta in questione è disponibile sul sito Internet del provider offre a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, il prezzo mensile ammonta a 9,99 € e il costo di attivazione si articola in un requisito fondamentale, per godere del prezzo a 2,99 € dovrete far parte di quella fetta di clienti che effettua la portabilità del numero da un operatore virtuale specifico, la lista degli operatori supportati dall’offerta e disponibile all’interno della pagina ufficiale della promozione, in caso contrario infatti il prezzo salirà a 29,90 €, in ogni caso quest’ultimo include il costo della Sim e della sua attivazione.

Nel caso dunque, foste interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico per poi procedere all’attivazione online dell’offerta, ovviamente assicuratevi di rispettare il requisito per il costo di attivazione agevolato e ovviamente di essere in possesso di uno smartphone 5G in modo da poter sfruttare al massimo le potenzialità di questa promozione.