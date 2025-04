Motorola presenta due nuovi dispositivi

Motorola continua ad espandere il proprio ecosistema, puntando con decisione sul mercato indiano. A tal proposito, l’azienda si prepara al lancio del Moto Pad 60 Pro e del Moto Book 60. Si tratta di due prodotti destinati a rafforzare la presenza del brand nel segmento di fascia media. Offrendo un mix convincente di design curato, specifiche solide e prezzi competitivi. Entrambi i device presentano colorazioni sobrie e materiali di qualità.

Motorola: dettagli sui nuovi dispositivi

Il Moto Pad 60 Pro presenta un display da 12,7 pollici. Con refresh rate fino a 144 Hz. Inoltre, il supporto alla penna digitale Moto Pen Pro incluso nella confezione è un valore aggiunto notevole. Con un chipset Dimensity 8300 e fino a 12 GB di RAM LPDDR5X. E fino a 256 GB di memoria. Il tablet è pronto a gestire multitasking e app complesse. L’autonomia, garantita da una batteria da 10.200 mAh, con ricarica rapida a 45W.

Sul fronte del software, Motorola non si limita a offrire Android stock, ma integra strumenti AI sviluppati in collaborazione con Google. Tra cui il pratico “Circle to Search” per le ricerche visive. Anche l’audio non è stato trascurato: i quattro speaker JBL con supporto Dolby Atmos assicurano un suono ricco e avvolgente.

Il Moto Book 60, invece, rappresenta l’ingresso di Motorola nel competitivo settore dei laptop con sistema operativo Windows. Il display è un OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K. Mentre la batteria è da 60 Wh con ricarica rapida a 65W tramite USB-C. Il dispositivo è equipaggiato con i nuovi Intel Core di tredicesima generazione e 16 GB di RAM. Il design compatto e le finiture in colorazioni ricercate come Bronze Green e Wedgewood lo rendono anche esteticamente accattivante. I prezzi per i due dispositivi partono da 26.999 rupie (circa 310 euro) per il tablet. E 66.990 rupie (circa 770 euro) per il laptop. Entrambi i dispositivi saranno disponibili dal 23 aprile tramite Flipkart e altri canali ufficiali in India. Non resta che attendere e vedere se Motorola deciderà di lanciarli anche in Europa.