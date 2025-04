McMurtry Spéirling è l’unica hypercar che può correre a testa in giù

McMurtry Spéirling è una hypercar elettrica molto particolare in quanto si tratta di una vera e propria fan-car. Grazie ad una doppia ventola posizionata sul fondo, la vettura è in grado di generare un carico verticale di oltre 2 tonnellate.

Le ventole hanno il compito di risucchiare l’aria proveniente dal sottoscocca al fine di garantire velocità in curva sorprendenti. Tuttavia, il team della McMurtry ha voluto dimostrare come la tecnologia utilizzata sulla vettura sia assolutamente strabiliante.

Come è possibile ammirare nel video pubblicato su YouTube, la McMurtry Spéirling è salita su una piattaforma rotante e ci è rimasta anche quando la piattaforma è stata capovolta. Vedere come la vettura sia rimasta al proprio posto senza scomporsi minimamente lascia trasparire l’enorme forza che le turbine riescono a generare.

La McMurtry Spéirling dimostra la potenza delle sue ventole, rimanendo stabile e salda ad una piattaforma capovolta

Il pilota alla guida della vettura capovolta, inoltre, ha dimostrato che non si trattava di un trucco cinematografico. La vettura era libera da imbracature di sorta e rimaneva in posizione solo grazie alla forza generata dalle ventole. Infatti, la McMurtry Spéirling ha percorso qualche metro in questa posizione inusuale. Si tratta della conferma che la vettura potrebbe correre a testa in giù senza il minimo problema.

Questa dimostrazione di forza va sottolineare lo sforzo ingegneristico profuso nel pensare e realizzare questa hypercar così particolare. Durante le prove su strada, la vettura è letteralmente attaccata all’asfalto e può sprigionare gli oltre 1.000 CV senza temere di uscire di strada.

Questo si traduce in un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena 1.5 secondi e una velocità massima superiore ai 300 km/h. Si tratta di valori che hanno permesso a Max Chilton di stabilire il nuovo record nella Timed Shootout del Goodwood Festival of Speed nel 2022. Pochi giorni fa, invece, The Stig ha stabilito il nuovo record sul Circuito di Top Gear, battendo la Renault R24 di Formula 1.