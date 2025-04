Giga Illimitati WindTre: nuovi limiti per evitare la riduzione della velocità

Nonostante l’apparente libertà dell’offerta con Giga illimitati, WindTre, di recente, ha introdotto un nuovo vincolo. L’ operatore ha deciso di imporre ai suoi clienti limiti precisi di consumo dati, introdotti per tutelare la qualità della rete mobile. Il concetto di “illimitato”, infatti, non significa senza controllo. Al contrario, chi supera determinati volumi di traffico può incorrere in una riduzione temporanea della velocità di navigazione. Le nuove condizioni sono entrate in vigore il 3 aprile 2025 e specificano, tramite un link presente nell’Articolo 3.2 del contratto, le soglie massime trimestrali. Queste soglie, ora ufficialmente pubblicate nella pagina “Info consumi rete dati” del sito WindTre fissano limiti precisi. Ovvero 900GB ogni tre mesi per le SIM voce e dati, 2400GB per le SIM solo dati.

WindTre introduce controlli più flessibili ma con regole precise per l’uso corretto dei dati illimitati

Tale sistema è pensato per scoraggiare abusi e mantenere stabile la qualità del servizio. Quando un utente consuma un traffico superiore di cinque volte rispetto alla media dei clienti con offerte simili, viene identificato come anomalo. In questi casi, WindTre invia un avviso via SMS o tramite app. Se il comportamento persiste, può essere attivata una riduzione della velocità fino a 640Kbps per un massimo di 72 ore consecutive. Al termine, la navigazione torna ai livelli standard, ma il provvedimento può essere ripetuto se si verifica un nuovo superamento.

Le soglie però non sono le uniche restrizioni. L’operatore ha aggiornato anche l’Articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto, richiamando l’importanza di un utilizzo conforme a buona fede e correttezza. L’uso dei dati deve quindi rientrare in parametri di consumo ragionevoli e non può essere effettuato con finalità diverse da quelle personali. L’azienda si riserva il diritto di sospendere il servizio o modificare l’offerta, previo preavviso, nel caso di violazioni.

Un altro cambiamento rilevante riguarda l’utilizzo delle SIM. Se in passato veniva vietato esplicitamente l’uso su dispositivi diversi da smartphone, oggi WindTre consiglia semplicemente l’uso su terminali omologati. Una scelta che introduce maggiore flessibilità, pur mantenendo chiari i criteri di controllo per evitare un uso improprio.