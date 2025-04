Android 16: Google ripristina il tasto rapido Non disturbare

Dopo mesi di lamentele da parte degli utenti, Google ha deciso di fare marcia indietro su una delle modifiche più discusse introdotte in Android. Con la beta 4 di Android 16, torna finalmente la scorciatoia diretta per attivare la modalità Non disturbare, senza dover passare dai complicati menù dei “Modi”.

Un ritorno alla semplicità: ecco il tasto rapido Non disturbare per gli utenti Android

Fino a poco tempo fa, attivare la modalità silenziosa con un solo tocco era la norma. Poi, con l’aggiornamento Android 15 QPR2, Google aveva sostituito il comodo tasto con una nuova voce chiamata “Modi”, che apriva un pannello con opzioni come “Riposo”, “Guida” e un DND rinominato. Ci saranno dunque due o tre passaggi obbligati solo per disattivare le notifiche.

Molti utenti, soprattutto su Reddit, hanno espresso il proprio disappunto, chiedendosi perché una funzione così utile fosse stata sepolta sotto nuovi strati. Alcuni hanno perfino sviluppato app alternative per ripristinare l’accesso rapido al Non disturbare, ricevendo elogi dalla community.

Il tasto Non disturbare è tornato ma per ora solo in beta

Con Android 16 Beta 4, la scorciatoia originale è ricomparsa nel pannello dei quick settings. Un solo tocco e la modalità DND si attiva, senza menù, senza passaggi extra, proprio come prima. Questa scorciatoia ora convive con il tasto “Modi”, segno che Google sta testando entrambe le soluzioni.

Non è chiaro se il ritorno del tasto DND sarà confermato nella versione stabile di Android 16 o se verrà rimandato a un aggiornamento successivo (come QPR1). Di certo, è già perfettamente funzionante per chi ha installato la beta.

Per molti utenti Android, si tratta di una piccola vittoria. Non si chiedeva molto, solo una funzione comoda che semplificasse davvero l’esperienza d’uso. Google, stavolta, sembra aver ascoltato. Bisognerà dunque solo attendere per quando arriverà questa grande novità che in realtà non è altro che un gradito ritorno.