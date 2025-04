Amazon, sogna di diventare la più grande startup del mondo

Sembra che Amazon voglia intraprendere la strada della startup per occuparsi delle esigenze degli utenti in modo da offrire sempre il meglio. A comunicarlo è stato il nuovo CEO di Amazon, Andy Jassy, nella lettera annuale agli azionisti, in cui delineava gli aspetti futuri che prenderà la società. Tra questi c’è quello di diventare la più grande startup del mondo in modo da ridurre le inefficienze e continuare ad innovare. Oltre a questo ci sono anche importanti investimenti per l’ intelligenza artificiale e tutte le tecnologie che permetteranno di migliorare il servizio ai clienti.

Jassy vorrebbe focalizzarsi sui problemi reali delle persone in modo da non perderne di vista nessuno e offrire sempre il meglio. In questo modo la società sarà concentrata sulla risoluzione continua dei problemi e risolverli al più presto possibile. Solo così potrà diventare una grande startup e continuare a migliorare il servizio offerto ai clienti. Ovviamente questo processo richiede un aumento delle risorse disponibili e un continuo studio delle possibili soluzioni ai problemi. Per questo Amazon si è posta degli obiettivi da raggiungere come farebbe una buona startup e cercare di raggiungerli molto velocemente.

Amazon, diventerà una startup molto evoluta

La capacità di diventare una società intraprendente dimostra come Amazon sia attenta a migliorare anche il personale che lavora all’ interno dell’ azienda. Infatti quest’ ultimo dovrà essere motivato e sicuro di se dato che solo così si otterranno dei prodotti migliori. Per formare poi dei progetti, non sempre c’ è la necessità di grandi team, ma basta che i partecipanti abbiano delle buone ragioni per continuare ad innovare. Un altro problema da risolvere all’ interno dell’ azienda è la burocrazia che rallenta il processo di realizzazione. Infatti ci sono troppe situazioni che mettono degli ostacoli al raggiungimento di un determinato obiettivo. Il CEO di Amazon ha chiesto direttamente ai colleghi i problemi legati alla burocrazia e promette di risolverli tutti per aumentare le velocità di produzione.

Sembra quindi che Amazon si stia trasformando un una vera startup che promette una visione più attenta alle esigenze degli utenti per migliorarne il servizio.