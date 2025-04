TikTok come Google Maps: ora si possono lasciare delle recensioni nei commenti

Chi usa TikTok da oggi può contare anche su una nuova introduzione, ovvero la scheda recensioni tra i commenti tradizionali. In questo modo, l’applicazione social molto discussa negli ultimi mesi, dimostra di voler seguire le linee guida di Google Maps, consentendo agli utenti di avere una nuova modalità di interagire quando si ritrovano di fronte a video geolocalizzati.

Le recensioni arrivano nei video con tag geografico

L’elemento distintivo di questa nuova funzione è che non sarà presente in tutti i contenuti, ma comparirà solo nei video in cui il creator ha segnalato un luogo specifico. Quando un video è associato a una località, TikTok permetterà di visualizzare una nuova sezione dedicata alle recensioni scritte dagli utenti, visibili accanto ai commenti classici.

Opinioni, valutazioni e foto

Questa nuova sezione andrà a raccogliere non solo pensieri e considerazioni sul posto mostrato nel video, ma anche valutazioni numeriche e immagini caricate dagli utenti. In pratica, sarà possibile farsi un’idea del luogo senza uscire dall’app, osservando pareri, foto e magari scoprendo aspetti inediti di una destinazione turistica o di un locale.

Una funzione sociale e interattiva

Una particolarità che differenzia questa funzione da servizi come Google Maps è la possibilità di visitare i profili TikTok di chi ha lasciato la recensione. Un tocco sociale in più che rispecchia lo spirito della piattaforma, permettendo di approfondire i contenuti di chi ha condiviso un’opinione o un consiglio su un determinato luogo.

Prova in corso e possibili sviluppi futuri

Per il momento, questa funzione è in fase sperimentale. TikTok sta osservando attentamente come viene accolta dalla comunità e sta raccogliendo feedback per valutare un possibile rilascio globale. Non è detto che la novità verrà mantenuta, anche perché l’aggiunta di nuove sezioni potrebbe appesantire l’interfaccia e generare confusione nell’uso quotidiano.

Tuttavia, l’obiettivo è chiaro: fornire più informazioni contestuali e trasformare la piattaforma in uno strumento anche utile, non solo divertente. Un passo che conferma come TikTok stia tentando di occupare uno spazio sempre più ampio nel panorama digitale.