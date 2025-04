Problemi con gli update di Windows 11: BSOD dopo il riavvio

Windows 11

Microsoft è alle prese con nuovi problemi legati agli aggiornamenti di Windows 11, che stanno causando in alcuni casi la comparsa della schermata blu della morte (BSOD) dopo il riavvio del sistema. L’anomalia è stata segnalata da numerosi utenti in seguito all’installazione degli update cumulativi più recenti, con sintomi che si ripetono in modo coerente su diverse configurazioni hardware.

Schermate blu causate da aggiornamenti recenti

A quanto pare, il problema sembra essere collegato a KB5036893, uno degli aggiornamenti rilasciati da Microsoft la scorsa settimana. Dopo il riavvio del sistema, diversi utenti hanno segnalato l’apparizione della classica schermata blu con codice di errore SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED, impedendo l’accesso normale a Windows.

Il problema si manifesta su dispositivi con hardware e driver perfettamente funzionanti prima dell’installazione dell’update, suggerendo che l’origine dell’errore sia da ricercare nella compatibilità tra l’aggiornamento e determinati driver o configurazioni software.

Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale per riconoscere il bug, specificando che il team è al lavoro per identificare la causa dell’errore. L’azienda consiglia agli utenti che riscontrano il problema di avviare il sistema in modalità provvisoria e, se necessario, di disinstallare temporaneamente l’aggiornamento.

Non è stato ancora rilasciato un fix definitivo, ma è probabile che un aggiornamento correttivo venga distribuito nelle prossime settimane. Nel frattempo, Microsoft suggerisce di monitorare la pagina degli aggiornamenti e di evitare, se possibile, l’installazione del pacchetto interessato su sistemi critici.

Problemi ricorrenti dopo gli update di Windows 11

Non è la prima volta che un aggiornamento di Windows 11 genera problemi. Già in passato alcuni update cumulativi avevano causato rallentamenti, malfunzionamenti grafici e incompatibilità con specifici software. Le schermate blu, però, rappresentano uno dei sintomi più critici, in quanto bloccano completamente l’accesso al sistema.

Questi incidenti alimentano il dibattito sulla gestione della qualità degli aggiornamenti da parte di Microsoft e sull’efficacia dei test pre-rilascio, soprattutto per un sistema operativo ancora in fase di affinamento continuo.

Le schermate blu causate dagli ultimi aggiornamenti di Windows 11 evidenziano criticità nella gestione del ciclo di update, con impatti concreti sull’operatività degli utenti. Microsoft ha confermato il problema e sta lavorando a una soluzione, ma nel frattempo si consiglia cautela nell’installare gli update recenti, in particolare KB5036893.