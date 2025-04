Deezer: aumenta la presenza della musica AI

Il mondo della musica sta attraversando una fase di cambiamento. Non si tratta solo di un’evoluzione tecnologica. Ma di una vera rivoluzione culturale. Quest’ultima sta sollevando interrogativi sul concetto stesso di creatività. A guidare tale trasformazione è l’intelligenza artificiale. Una tecnologia in grado di generare musica in autonomia, senza il bisogno di strumenti, studio, o emozioni umane. A tal proposito, Deezer ha rivelato un dato sorprendente. Sulla piattaforma di streaming musicale ogni giorno vengono caricate circa 20.000 tracce interamente prodotte da AI.

Deezer: dati interessanti sulla produzione musicale

Tali brani rappresentano ormai quasi un quinto del totale giornaliero. Segno di un trend in rapidissima ascesa. Suddetto scenario è il risultato della democratizzazione della pubblicazione musicale. Resa possibile dalle policy aperte che permettono anche agli artisti indipendenti, o presunti tali, di pubblicare contenuti senza mediazioni da parte delle case discografiche.

In tal modo, il confine tra artista e algoritmo si fa sempre più sottile. Da un lato la possibilità di creare musica con l’aiuto dell’AI offre nuove opportunità espressive. Dall’altro, però, rischia di intasare le piattaforme con contenuti spesso privi di un reale valore artistico. La quantità prende il sopravvento sulla qualità, e l’identità dell’autore viene dissolta nei dati.

Per cercare di mantenere un certo equilibrio, Deezer ha introdotto sistemi di watermarking per etichettare i brani generati da AI. Ma in molti si chiedono se tali contenuti dovrebbero essere considerati musica “vera”. Inoltre, c’è anche il dubbio riguardo la possibilità che le intelligenze artificiali vengano addestrate su opere protette da copyright senza il consenso degli autori. L’intero mondo tecnologico e quello musicale, è alle prese con la diffusione dell’AI.

In tale contesto, è lecito chiedersi se il futuro della musica sarà nelle mani dei soli artisti umani o se presto si aggiungeranno, definitivamente, anche quelle virtuali delle intelligenze artificiali. Non resta che attendere per i prossimi sviluppi.