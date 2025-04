Realme GT 7 Pro: lo SCONTO ASSURDO è su Amazon

Realme GT 7 Pro è uno smartphone top di gamma che punta al miglior rapporto qualità/prezzo attualmente in circolazione, il consumatore si ritrova a poter approfittare di un dispositivo di alto livello, con dimensioni di 162,5 x 76,9 x 8,55 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 223 grammi.

Il prodotto integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, ed anche una GPU Adreno 830, il tutto con una configurazione che prevede fino a 16GB di RAM ed 1TB di memoria interna (non espandibile). Un concentrato di potenza a muovere un display da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione di 1264 x 2780 pixel, tecnologia LTPO AMOLED con densità di 450 ppi (e possibilità quindi di variare il refresh rate fino a 1Hz), oltre a 16 milioni di colori, ma non solo.

Correte su questo canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis dove sono disponibili i prezzi più bassi esclusivi ed anche le migliori offerte del momento.

Realme GT 7 Pro: ecco lo sconto disponibile su Amazon

Realme GT 7 Pro è a tutti gli effetti uno smartphone sorprendente, un prodotto completo in ogni sua parte che viene a costare di listino 879 euro, ma che oggi gli utenti possono fare proprio con un risparmio del 16%, in modo tale da arrivare a spendere solamente 739,90 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo subito al seguente link.

Uno degli aspetti su cui vogliamo porre maggiormente l’attenzione è l’enorme batteria di questo smartphone, avete capito bene, al suo interno trova addirittura posto un componente da 6500 mAh, più che sufficiente per permettere l’utilizzo del device per circa due giorni consecutivi, considerandone comunque sia le dimensioni del display che le performance richieste dall’ottimo processore di fascia altissima. Il sistema operativo prevede inoltre Android 15, con personalizzazione grafica. All’interno della confezione, come capita sempre più spesso, non è presente il caricabatterie, ma eventualmente sarà necessario acquistarlo a parte.