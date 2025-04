PosteMobile, prorogata super promo con 150 GB

L’operatore telefonico PosteMobile ha da poco deciso di prorogare una delle sue super offerte. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota come PosteMobile Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. Quest’ultima è disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore che decidono di attivare anche un contratto Poste Energia. Secondo quanto riportato in rete, l’offerta in questione è stata prorogata per un lungo periodo di tempo. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PosteMobile Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia, nuova proroga per la super offerta

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico PosteMobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama PosteMobile Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. Secondo quanto riportato, l’offerta rimarrà a disposizione degli utenti per un lungo periodo di tempo. Si potrà infatti attivare fino alla giornata del prossimo 14 settembre 2025.

Questa promo ha un costo per il rinnovo scontato pari a soli 6,99 euro al mese. Tuttavia, questo sarà possibile soltanto se i nuovi clienti dell’operatore manterranno attivo il contratto di Poste Energia. Senza la linea attiva, infatti, gli utenti dovranno pagare per l’offerta mobile un costo normale di 8,99 euro al mese. Si tratta in entrambi i casi di ottimi prezzi per un’offerta davvero ricca. Nello specifico, con PosteMobile Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia arriva infatti ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. È poi previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della scheda sim.

Ricordiamo però che tutti gli interessati potranno attivare l’offerta mobile in questione soltanto presso gli uffici postali.