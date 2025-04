Google: Gemini e Foto insieme con una nuova opzione

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo in cui si interagisce con la tecnologia. Tra i protagonisti di tale trasformazione c’è senza dubbio Google. L’azienda di Mountain View con il progetto Gemini sta integrando le potenzialità dell’AI in una vasta gamma di servizi e applicazioni. Si tratta di una vera piattaforma centralizzata per tutte le funzionalità intelligenti dell’ecosistema Google. Un esempio concreto e recente di tale evoluzione è l’integrazione di Google Foto all’interno dell’app Android di Gemini.

Google Foto arriva su Gemini: ecco la nuova funzione

La nuova funzionalità consente agli utenti di ricercare facilmente immagini e video archiviati nel proprio account. Per farlo è possibile utilizzare comandi naturali e contestuali. Basta pronunciare o digitare la richiesta a “Google Photos” per ricevere risultati immediati, precisi e personalizzati. Ciò che rende tale funzione ancora più interessante è la sua capacità di comprendere non solo parole chiave, ma anche il contesto.

Gemini, infatti, può incrociare informazioni provenienti da più fonti. Ciò significa che l’utente non deve più sfogliare manualmente centinaia di scatti per trovare un momento specifico. L’integrazione va oltre la semplice ricerca visiva. È possibile anche estrarre informazioni utili dalle immagini. Come, ad esempio, il numero di una carta di identità fotografata o i piatti assaggiati durante una cena. Tale approccio rende l’app non solo un archivio di ricordi, ma anche uno strumento pratico per gestire dettagli.

Attivare la funzionalità è semplice. All’interno dell’app Google Gemini, basta accedere al proprio profilo. Qui basta entrare nella sezione “Applicazioni” e poi su “Media”. Attivando così l’opzione dedicata a Google Foto. Al momento, la funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. Ma non è difficile immaginare una sua prossima diffusione globale. Con Gemini, Google non si limita più ad assistere gli utenti nelle ricerche o nelle attività quotidiane. L’azienda punta ad una vera rivoluzione nell’esperienza d’uso delle sue piattaforme.