CoopVoce EVO 250: 250GB e zero sorprese a 8,90€ al mese

CoopVoce ha annunciato una nuova, imperdibile promozione attivabile fino al 30 aprile: si tratta dell’offerta EVO 250, pensata per chi cerca una soluzione mobile completa, chiara e senza brutte sorprese. Il pacchetto viene proposto al prezzo davvero competitivo di 8,90 euro al mese, con la garanzia di nessun aumento futuro: un elemento ormai raro nel panorama delle telecomunicazioni italiane.

CoopVoce rilancia con EVO 250: niente vincoli, solo dati e voce

L’offerta include 250 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile sulla rete mobile (con copertura del 99,8%), minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS al mese. Il rinnovo è mensile, sempre nello stesso giorno, per una gestione semplice e prevedibile del budget. Non ci sono costi nascosti né vincoli contrattuali, e l’attivazione è gratuita sia per chi richiede la SIM a domicilio, sia per chi la ritira in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in tutta Italia.

Chi è già cliente CoopVoce può effettuare il cambio promo senza spese aggiuntive, direttamente tramite l’app ufficiale o in negozio. La trasparenza è uno dei punti forti dell’operatore, che si propone come alternativa etica e affidabile ai grandi player del mercato mobile.

Tra i servizi inclusi troviamo la possibilità di utilizzare l’hotspot senza limitazioni, il supporto VoLTE per chiamate ad alta definizione anche durante la navigazione, la notifica delle chiamate perse e un’assistenza clienti multicanale, attiva via app, chat o tramite consulenti dedicati. Inoltre, per tutelare gli utenti da addebiti indesiderati, CoopVoce blocca automaticamente i numeri a sovrapprezzo.

In un contesto in cui molte offerte si rivelano poco trasparenti o soggette a modifiche nel tempo, EVO 250 si distingue per stabilità, semplicità e completezza. La promozione è a tempo limitato, ma chi la attiva entro il 30 aprile potrà mantenere il prezzo bloccato per sempre. Una proposta solida, pensata per chi vuole affidabilità senza rinunciare a connettività e servizi di qualità.