Verge TS Pro: nuovo vantaggio per l’autonomia

Non si tratta di una moto qualunque. Presenta un motore elettrico integrato nella ruota posteriore da 102 kW (circa 139 CV). Inoltre, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. E può raggiungere i 200 km/h. La batteria da oltre 20 kWh consente di coprire fino a 350 km in città. E circa 200 km in autostrada a velocità costante. Inoltre, può essere ricaricata in corrente continua fino a 25 kW, rendendo i tempi di rifornimento più competitivi. Dettaglio fondamentale per l’intero settore della mobilità elettrica.

Il prezzo, per ovvie ragioni, rimane elevato. Si parla di oltre 37 mila euro. Ma come spesso accade con le tecnologie emergenti, è proprio dai modelli di fascia alta che arrivano le innovazioni che, nel tempo, si diffonderanno anche su mezzi più accessibili. Il record ottenuto non va letto solo in termini numerici. Rappresenta un vero simbolo del progresso raggiunto. Le moto elettriche non sono più una promessa. Sono ormai una realtà concreta che continua a migliorare. E se oggi è possibile percorrere oltre 300 km senza ricaricare, è possibile ipotizzare che presto potrebbe essere possibile attraversare intere regioni. Il tutto abbattendo le emissioni e godendo del piacere della guida elettrica.