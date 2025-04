BMW e il suono del futuro: con HypersonX le auto elettriche diventano un’esperienza sensoriale

Un’auto elettrica non deve solo viaggiare, ma anche emozionare. Con questo principio nasce HypersonX, il nuovo universo sonoro sviluppato dal BMW Group Sound Design Studio per accompagnare la transizione elettrica della casa automobilistica. Il progetto, destinato ai modelli della Neue Klasse, va oltre l’aggiunta di semplici effetti audio. Si tratta infatti di una vera e propria rivoluzione sensoriale, che trasforma ogni suono in un linguaggio emozionale. Tutto appositamente studiato per arricchire l’interazione tra guidatore e veicolo.

BMW: il suono come identità, voci, emozioni e tecnologia si incontrano in un design unico

Non è più questione di imitare il rombo di un motore a combustione. BMW punta a ridefinire cosa significa “sentire” un’auto, introducendo 43 segnali sonori e sonorità legate alle modalità di guida, in particolare Personal e Sport. La struttura sonora, essenziale ma profonda, sfrutta un nuovo sistema di controllo integrato con il BMW Operating System X. Ciò permette una modulazione dinamica del suono, che varia in base al comportamento su strada e restituisce una sensazione autentica di movimento nello spazio.

Dietro HypersonX vi è l’intuizione creativa di Renzo Vitale, Direttore Creativo del Sound Design BMW. L’obiettivo, secondo Vitale, non è solo sorprendere ma creare un legame emotivo con il guidatore. Ogni suono viene composto attingendo a tonalità naturali, ispirazioni artistiche e principi scientifici. Dando così vita a un paesaggio acustico raffinato ma mai freddo, tecnologico ma umano.

Particolarmente importante è anche il design del suono di benvenuto. Qui, l’elemento umano prende forma concreta attraverso le voci registrate dei dipendenti BMW nelle loro lingue madri. Un algoritmo ha generato oltre nove milioni di varianti acustiche, selezionate per arrivare al “sound DNA” ideale, capace di accogliere il guidatore in modo intimo e personale. Tale approccio però non si limita all’estetica. Al contrario, rafforza la connessione affettiva tra uomo e macchina, creando un’esperienza che va oltre la guida.