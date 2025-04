Iliad: offerte super generose, ecco fino a 300 GB al mese in 5G

Chi cerca una tariffa mobile ricca di giga, senza costi nascosti e con un prezzo che non cambia mai, può puntare sulle nuove proposte Iliad. L’operatore ha infatti aggiornato il suo listino, confermando due promozioni molto interessanti che puntano tutto sulla trasparenza e sulla quantità di dati inclusi.

TOP 250 PLUS: qui ci sono ben 250 GB in 5G a 9,99€, che offerta!

La prima opzione si chiama TOP 250 PLUS e offre ogni mese tutto quel che serve per non avere preoccupazioni riguardo al proprio smartphone. Ecco il totale:

250 GB per navigare in 5G;

25 GB da usare nei Paesi dell’Unione Europea;

chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il costo è fisso: 9,99€ al mese, senza vincoli o aumenti futuri.

TOP 300: qui ci sono ancora più dati, a 11,99€ per tutti

Chi desidera ancora più spazio per navigare può scegliere la TOP 300, che permette di beneficiare di quel che segue qui in basso:

300 GB mensili in 5G in Italia;

16 GB validi nei Paesi dell’UE;

minuti e SMS illimitati come sempre.

Il prezzo anche in questo caso è garantito per sempre: 11,99€ al mese. Tutto molto conveniente, questo è certo.

Offerte valide per tutti, ma con una regola da non dimenticare mai

Entrambe le tariffe possono essere attivate:

da nuovi clienti , al momento dell’ingresso in Iliad;

da chi è già cliente, ma solo se l’offerta attuale ha un costo inferiore a quello della nuova proposta.

In pratica, chi ha un’offerta Iliad più economica (ad esempio da 7,99€) può passare alla TOP 250 PLUS, mentre per accedere alla TOP 300 bisogna avere un’offerta ancora più bassa, con prezzo inferiore agli 11,99€ richiesti.

Come sempre con Iliad, non ci sono costi nascosti, né rimodulazioni. L’attivazione può essere fatta online oppure presso i punti fisici dell’operatore. Un’occasione utile per chi vuole una connessione veloce, tanti giga e la certezza di sapere quanto spenderà ogni mese.