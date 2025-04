Cina: ecco l’azienda che sfida Nvidia e lancia MUSA SDK

In un contesto mondiale che vede le tensioni geopolitiche crescere a dismisura giorno dopo giorno la Cina sta cercando di andare avanti costruendo il proprio ecosistema indipendente nel settore dell’intelligenza artificiale, l’ennesimo segnale ci arriva da una nota azienda cinese specializzata nella produzione di GPU dal nome Moore Threads, quest’ultima ha infatti annunciato un importante aggiornamento del proprio Musa SDK, una piattaforma software pensata per offrire un’alternativa domestica alla celebre Cuda di Nvidia.

Di cosa si tratta

Nello specifico, si tratta di una piattaforma software nata con l’obiettivo di supportare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale di calcolo in parallelo, quest’ultima si presenta come una soluzione modulare e flessibile sviluppata per funzionare sui processori e sulle GPU cinesi, ma ora anche su piattaforme decisamente più diffuse tra le quali spiccano le CPU Intel e ARM e anche i processori locali come Hygon, Kylin e Loongson.

Tra le funzionalità più interessanti aggiunte con la nuova versione, c’è sicuramente Musify, Uno strumento che consente di facilitare in maniera importante il porting del codice Cuda nell’ecosistema Musa.

Ovviamente si tratta di un passo strategico dal momento che punta a ridurre la dipendenza dagli strumenti software dell’Occidente. Semplificando la migrazione per sviluppatori già attivi sulla propria piattaforma, nello specifico questa piattaforma è composta da una serie di runtime library, driver e set di istruzioni.

Ovviamente il gap rispetto alla rivale è ancora abbastanza ampio nonostante tutto però ciò rappresenta come l’azienda miri a costruire un vero e proprio ecosistema nazionale competitivo, accessibile anche agli sviluppatori di piccola scala che non vogliono o non possono affidarsi a soluzioni occidentali, decisamente costose o con limitazioni evidenti, allo stato attuale per la Cina l’autonomia tecnologica Risulta un elemento fondamentale e rivendica una priorità strategica dal momento che è essenziale nella corsa frenetica all’intelligenza artificiale di questi ultimi anni.