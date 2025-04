ASUS ROG Strix Impact III a prezzo speciale su Amazon: oggi a -25%

L’Asus Rog Strix Impact III è un dispositivo wireless compatto e leggero e con un’ottima autonomia. Siete in cerca di un nuovo mouse per mettere da parte quello vecchio, ormai poco efficiente e poco ergonomico? Questo mouse realizzato dal marchio Asus si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche che lo differenziano da altri dispositivi presenti sul mercato.

Sono ben due le opzioni di connettività di cui è dotato questo Asus Rog Strix Impact III. Nello specifico, l’azienda ha deciso di implementare una modalità wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz e una Bluetooth 5.1 al fine di assicurare un’esperienza d’uso eccellente. Oggi può essere vostro a un prezzo davvero super vantaggioso grazie alla promozione pensata per voi da Amazon.

Altre promozioni e sconti sono disponibili sui canali Telegram Tecnofferte e Codiciscontotech. Iscrivetevi subito per rimanere sempre aggiornati sui prodotti che il colosso dell’e-commerce mette in promozione.

Asus Rog Strix Impact III: leggero ed ergonomico

Perché continuare a utilizzare un vecchio mouse quando il mercato mette a disposizione nuove soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Questo Asus Rog Strix Impact III è perfetto per tutti coloro che sono in cerca di un nuovo mouse con caratteristiche eccellenti. Non a caso, questo Asus è dotato di sensore ottico ROG AimPoint che garantisce un tracciamento preciso e con un’eccezionale durata della batteria.

Nello specifico, il micro switch Rog assicura una durata di 70 milioni di clic. garantendo un controllo costante anche durante anni di utilizzo, ma non solo. La durata della batteria è eccezionale e non paragonabile ad altri disponibili visto che con con batterie AA/AAA è in grado di assicurare una durata fino a 450 ore.

Se volete iniziare a utilizzarlo per avere sempre a portata di mano il meglio dell’esperienza d’uso, procedete con l’acquisto approfittando dello sconto messo a disposizione da Amazon. Oggi potete acquistarlo a soli 59,90 euro anziché 79,90 grazie a un -25%.