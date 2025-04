MediaTek: Dimensity 9400+ convince ma Snapdragon 8 Elite è una chimera

La nota azienda taiwanese ha deciso di sfidare la rivale lanciando un processore dedicato alla fascia top di gamma del mercato, quest’ultimo non è ancora diffusissimo però in rete stanno circolando dei test che ci permettono di avere una prima visione globale su come questo processore si destreggia all’interno di varie situazioni, l’ultimo test arrivato direttamente dal web ci propone una prova sul noto videogioco famoso per spremere fino all’ultimo fps le soluzioni mobile, stiamo parlando di Genshin Impact.

Ottimi risultati ma Qualcomm vince

Il titolo in questione, dunque è stato testato su due dispositivi che montavano rispettivamente il MediaTek Dimensity 9400+ e l’altro invece, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

I risultati mostrano il primo e il secondo entrambi ancorati ad una media di fps pari a 60, un valore decisamente ottimo che ovviamente consente di giocare al titolo senza nessun tipo di problema e incertezza, a fare la differenza invece è stato il valore 1% low è decisamente a favore della soluzione Qualcomm, che totalizza 48,2 fps: si tratta del 53% in più rispetto ai 31,5 fps del chip MediaTek.

Anche dal punto di vista dei consumi si hanno risultati simili che questa volta però vedono la soluzione di recente arrivo vincere contro il monopolio instaurato dal chip Snapdragon, infatti, il Dimensity 9400+ consuma circa 4,6W contro i 4,9W dello S8E.

Insomma, pare evidente che la strada intrapresa da parte di MediaTek sia quella giusta, ma che ci sia ancora del lavoro da fare per affinare il processo e migliorare le prestazioni sotto vari aspetti in modo da far sì che sia tutto perfetto, ovviamente stiamo parlando di una competizione contro un mostro sacro che per anni ha dominato e sta dominando tuttora il mercato dei professori dedicati agli smartphone, vincere sicuramente non sarà un’impresa da poco, nonostante tutto, però, i passi iniziali sembrano decisamente quelli giusti.