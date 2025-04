iPhone 18 Fold: il costo potrebbe essere altissimo

Le future mosse di Apple per ciò che riguarda il suo inserimento all’interno del settore degli smartphone pieghevoli stanno attirando parecchia attenzione e gran parte dei leaker ed esperti si stanno impegnando al fine di diffondere quante più informazioni. Le anticipazioni riguardo il primo iPhone Fold, infatti, sono aumentate in maniera consistente nelle ultime settimane, permettendoci di avanzare ipotesi riguardo quello che il colosso potrebbe avere in serbo per noi.

Le più recenti riguardo il costo del melafonino, il cui nome potrebbe essere iPhone 18 Fold. Il suo arrivo sembra essere fissato nell’autunno del 2026, momento nel quale Apple annuncerà anche gli altri dispositivi della serie iPhone 18. Le fonti si ritrovano quasi tutte concordi nell’affermare che questo sarà il periodo nel quale il dispositivo debutterà ma l’azienda non ha ancora fornito conferme o indizi. Non è ancora certo, inoltre, quale sarà il costo dello smartphone ma, stando a quanto riferito dal leaker Instant Digital, non sarà una cifra a favore degli utenti.

iPhone 18 Fold sarà uno dei pieghevoli più costosi sul mercato

Il presunto costo del primo iPhone Fold di Apple era già stato argomento di discussione, soprattutto in seguito all’affermazione dell’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale l’azienda avrebbe proposto il suo smartphone a una cifra di partenza di ben 2000,00 dollari. Stando a quanto affermato da Instant Digital, in realtà, la cifra di partenza sarà più alta e sarà necessario sborsare almeno 2100-2300,00 dollari per ottenere un iPhone 18 Fold.

Apple così proporrà un dispositivo il cui costo supera quello previsto per l’acquisto di smartphone pieghevoli già affermati sul mercato ma il colosso potrebbe avere già ben chiara la strategia da applicare al fine di convincere gli utenti a procedere con l’acquisto. Tra l’altro, un punto a favore della Mela morsicata potrebbe essere rappresentato dall’enorme curiosità suscitata dall’infinita attesa del suo debutto in un settore che ha già tanti protagonisti.