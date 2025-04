Ecobonus 2025 agli sgoccioli: una corsa contro il tempo

Il fondo da 30 milioni di euro destinato all’Ecobonus 2025 per l’acquisto di ciclomotori, motocicli e quadricicli elettrici è ormai quasi esaurito. Lo stanziamento, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e attivato il 18 marzo, ha già registrato una partecipazione massiccia. Ad oggi infatti restano disponibili poco più di 5 milioni. Una cifra che, con il ritmo attuale di richieste, potrebbe sparire in pochi giorni. Tale andamento riflette chiaramente il grande interesse verso questa categoria di veicoli, in particolare nei settori della mobilità urbana e della micromobilità.

Ecobonus 2025 in diminuzione, ecco cosa significa

Insomma, l’incentivo si è rivelato un aiuto efficace. Poiché ha spinto migliaia di cittadini e concessionarie ad approfittare dell’occasione per ordini già pronti a partire.

Il boom è stato particolarmente importante per i quadricicli leggeri e pesanti, che beneficiano di sconti considerevoli. La legge infatti consente una riduzione del prezzo pari al 30% del listino (fino a un massimo di 3.000€). Oppure al 40% con rottamazione di un vecchio veicolo di categoria L (fino a 4.000€), purché omologato Euro 0, 1, 2 o 3. Tali cifre, applicate al prezzo senza IVA, rendono questi mezzi molto più accessibili a un pubblico ampio, incluse famiglie, studenti e lavoratori urbani. Il contributo, però, è vincolato alla disponibilità dei fondi. In quanto una volta esauriti, non sarà più possibile usufruirne a meno di nuovi stanziamenti da parte del Governo.

Chi è ancora indeciso sull’acquisto dovrebbe quindi affrettarsi prima che sia troppo tardi. Il tempo stringe e le risorse residue sono destinate a svanire rapidamente. La crescente attenzione verso la mobilità sostenibile e le soluzioni compatte per gli spostamenti brevi ha fatto sì che questi veicoli trovassero finalmente un proprio spazio rilevante nel mercato. Però , senza nuovi fondi, l’entusiasmo rischia di essere solo temporaneo e di terminare prima che un numero maggiore di persone possa beneficiarne. Non ci resta che vedere come si evolverà la situazione e monitorare i suoi effetti nel mercato attuale.