WhatsApp cambia volto: notifiche per ogni variazione di username

Una svolta importante si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente su WhatsApp. Nella versione beta 25.11.10.72, disponibile attraverso TestFlight per i dispositivi iOS, compare una nuova funzionalità. Ovvero le notifiche automatiche per ogni cambiamento dello username. Nonostante tale opzione non sia ancora attiva per tutti i tester, i primi dettagli sono stati scoperti da WABetaInfo, fonte sempre attenta alle novità dell’universo Meta.

Il nuovo approccio di WhatsApp alla sicurezza digitale

Ma vediamo come funziona. Ogni volta che un utente sceglierà, modificherà o eliminerà il proprio username, WhatsApp invierà un messaggio automatico visibile all’interno delle chat. Questa notifica, generata dal sistema, sarà mostrata a tutti i partecipanti della conversazione. Tale opzione si ispira a quanto già avviene quando viene cambiato il numero di telefono o si viene aggiunti a un gruppo. In questo caso però non si tratterà di un’opzione facoltativa. Poiché non sarà possibile disattivare le notifiche, che rimarranno obbligatorie per garantire trasparenza totale.

L’introduzione delle notifiche rappresenta un passo avanti anche sotto il profilo della sicurezza. In un’epoca in cui le truffe online, i furti d’identità e i tentativi di impersonificazione si moltiplicano, strumenti come questo possono contribuire concretamente a rendere più sicure le interazioni. Se un contatto cambia il proprio username in modo sospetto, ad esempio passando da un nome riconoscibile a uno ambiguo, gli altri partecipanti se ne accorgeranno subito.

Non si tratta di un sistema di verifica dell’identità, ma è un’aggiunta importante che rafforza la consapevolezza dell’utente e il controllo su chi partecipa a una conversazione. È un piccolo passo verso una maggiore trasparenza. Coerente con l’obiettivo di WhatsApp di trasformarsi sempre di più in una piattaforma che unisce privacy, personalizzazione e affidabilità.

Il rilascio ufficiale non ha ancora una data precisa, ma la presenza del codice all’interno della beta fa presagire un lancio imminente. La novità potrebbe arrivare assieme alla gestione avanzata degli username e ai nuovi profili. Tutte opzioni pensate per avvicinare WhatsApp al linguaggio visivo dei social network.