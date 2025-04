TIM: se hai meno di 30 anni questa offerta è davvero incredibile

Se siete stanchi della vostra offerta telefonica, sicuramente questo è il momento giusto per cambiare e puntare a qualcosa di più soddisfacente, quella di cui parliamo oggi è una super offerta dell’operatore tinto di blu Tim che ha messo a disposizione sul proprio sito ufficiale una promozione dedicata agli utenti con meno di trent’anni, quest’offerta include caratteristiche davvero importanti e un prezzo decisamente accessibile, con delle agevolazioni se siete in possesso di una linea fissa sempre legata all’operatore italiano, scopriamo insieme che cosa offre nel dettaglio.

Una promo super per gli under 30

Se avete meno di trent’anni potete sottoscrivere una super offerta che garantisce 200 GB di traffico dati in 5G ultra con 200 SMS verso tutti e minuti limitati verso tutti, l’offerta in tal caso avrà un costo di 9,99 € al mese con un prezzo di attivazione pari a 10 € che includono la Sim o la eSIM con cinque euro di credito al proprio interno, non è finita qui però, se avete infatti una linea fissa già a casa in Tim, Potrete attivare un’opzione in più che include la ricarica automatica ma che vi consente di godere di giga illimitati in 5G ultra, mantenendo il prezzo uguale, attenzione però dal momento che l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore, dunque prima di procedere, assicuratevi di rispettare questo piccolo requisito.

Si tratta senza dubbio di un altro alle offerte più convenienti attualmente disponibili nel mercato della telefonia dal momento che consente di godere di giga e illimitati senza nessun tipo di vincolo, si tratta di una vera e propria dimostrazione di forza da parte di Tim che vuole mostrare chi è che comanda, se dunque rispettate tutti i requisiti non perdete tempo ed effettuate l’attivazione direttamente online per godere di tantissimi giga in 5G o addirittura di giga illimitati senza nessun tipo di vincolo.