Notebook LENOVO in OFFERTA su Amazon, sconto da non perdere solo oggi

Gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo notebook dal rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente saranno molto felici di scoprire l’esistenza di uno sconto speciale applicato su un prodotto Lenovo che punta proprio a cercare di soddisfare il più possibile le richieste di ognuno di noi, senza andare a richiedere un esborso complessivo troppo elevato.

Il modello attualmente in promozione parte da un display che potremmo definire sostanzialmente molto classico, un IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione in FullHD, le cui cornici non sono troppo marcate, mentre i colori abbastanza precisi con dettagli e buona nitidezza generale. Ciò che ci permette di comprendere il suo livello di prezzo è forse il processore, un Intel N4500, che viene affiancato dalla presenza di una configurazione più che valida, composta per la precisione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Notebook Lenovo, ecco lo sconto disponibile su Amazon

Uno sconto inatteso e ben accetto vi attende su Amazon proprio in questi giorni, con la possibilità di mettere le mani sul notebook di Lenovo spendendo solamente 279,90 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna a domicilio in tempi veramente ridotti, e soprattutto la garanzia di 24 mesi che copre tutti gli eventuali difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Potete ordinarlo subito a questo link.

Disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera che trovate descritta nell’articolo, il prodotto integra sistema operativo Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, infatti è possibile godere di una pura esperienza Windows stock, senza ingerenze o interferenze particolari. La tastiera messa a disposizione è completa di tastierino alfanumerico, così da poter godere della massima versatilità attualmente possibile, per l’operatività quotidiana e non solo.