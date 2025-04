Ookla: Fastweb il più veloce nel fisso, TIM domina nel mobile

internet fisso

Stando a quanto emerge dagli ultimi report trapelati in rete, Fastweb si conferma l’operatore più veloce in Italia per quanto riguarda le connessioni fisse, mentre TIM guida il segmento mobile. A stabilirlo è l’ultimo report pubblicato da Ookla, azienda che analizza le performance delle reti tramite i dati raccolti dalla piattaforma Speedtest.net.

Internet fisso: Fastweb guida con oltre 300 Mbps

Di fatto, già nel primo trimestre del 2025, Fastweb ha registrato una velocità media in download di 308,58 Mbps, distanziando Vodafone (256,95 Mbps) e WindTre (247,98 Mbps). In upload, l’operatore ha raggiunto 246,34 Mbps, confermandosi come leader anche in questa metrica.

Il dato riflette la crescente penetrazione della fibra FTTH, che consente prestazioni elevate e maggiore stabilità, soprattutto nelle aree urbane. Fastweb, con una rete proprietaria in espansione, ha beneficiato dell’integrazione di soluzioni avanzate come GPON e XGS-PON.

Mobile: TIM prima per download e latenza

Sul fronte della rete mobile, TIM è risultata l’operatore più veloce con una media in download di 93,58 Mbps e un ping medio di 30 ms. Seguono Vodafone e WindTre, rispettivamente con 88,07 Mbps e 81,91 Mbps. Iliad, pur mantenendo un buon livello di copertura, si posiziona più in basso con 73,12 Mbps.

La latenza più bassa registrata da TIM si traduce in un’esperienza più reattiva, soprattutto nelle attività in tempo reale come videogiochi, videochiamate e streaming.

In ambito cittadino, Milano si conferma la metropoli con le migliori performance di rete fissa e mobile, seguita da Roma e Torino. I capoluoghi del Nord restano mediamente più performanti, ma Ookla segnala un miglioramento anche nei centri del Sud, dove si stanno accelerando i lavori infrastrutturali.

I dati di Ookla offrono una fotografia aggiornata delle prestazioni offerte dagli operatori italiani, diventando un riferimento utile per consumatori, aziende e pubblica amministrazione. La continua competizione tra operatori contribuisce al miglioramento della qualità media delle reti, elemento chiave per lo sviluppo digitale del Paese.