NAVEE lancia due nuove serie di monopattini elettrici, ST3 e GT3, e-bike e non solo

NAVEE, azienda emergente nel settore dei monopattini elettrici, ha presentato in questi giorni a Milano due nuove serie di monopattini, ST3 e GT3, una gamma molto ampia che punta a coprire anche prodotti legati a sport specifici, come ad esempio il golf con il golf trolley intelligenti, oltre ad e-bike. Un grande passo in avanti verso il futuro, per una realtà che una missione ben precisa: ridefinire completamente la mobilità con prestazioni elevate e soluzioni intelligenti.

NAVEE Serie ST3

Composta da due modelli, la serie vede il suo punto forte in ST3 Pro, un monopattino elettrico corredato con un motore da 1350W (500W nominale), capace di affrontare pendenze di massimo il 28%, senza riduzione nella velocità, con sospensioni Darmping Arm a quattro bracci polimerici, per una guida fluida su ogni terreno. Al suo interno troviamo comunque una batteria da 596,7 Wh, che offre una autonomia complessiva fino ad un massimo di 75km.

Il modello ‘base’ è invece NAVEE ST3, integra un motore da 1000W di picco con autonomia che si ferma a 60km, dotato di un sistema frenante triplo, va a combinare il freno a disco nella parte posteriore, un E-ABS elettronico, ed un freno a tamburo anteriore, per una riduzione della distanza di frenata pari al 20%, affidandosi nel contempo anche al sistema di controllo della trazione (CTS).

NAVEE Serie GT3

Composta anch’essa da due modelli, la serie GT3 parte dal GT3 Max, un mezzo con motore da 1000W di picco, che raggiunge velocità massima di 20 km/h ed una pendenza fino al 22%. La batteria è un componente da 596,7 Wh con autonomia di massimo 75km, dotato inoltre di sospensioni anteriori a doppia forcella (posteriormente invece a doppio cilindro), riescono a ridurre le vibrazioni del 40% su ogni terreno.

E-Bike NAVEE e Golf Trolley Birdie 3X

Sono tre le e-Bike di NAVEE presentate in questi giorni: C7, con design step-through e autonomia di 60km, F7, e-bike pieghevole con pneumatici larghi per ogni tipo di tracciato, e M7, pensata per le famiglie e per chi deve trasportare carichi pesanti. In aggiunta a tutti questi prodotti ha visto la luce anche Birdie 3X, un golf trolley che introduce il sistema Smart Follow-Me, che gli permette di seguire il giocatore ad una distanza di 2 metri. La sua autonomia è di 30km, con la batteria da 220Wh, dotato anche di design pieghevole, permette di giocare 3 partite complete con una sola ricarica.

Prezzi

Tutti i prodotti sono disponibili in offerta lancio con fino a 100 euro di sconto fino al 22 aprile (dal 3 aprile): ST3 Pro a 699 euro (al posto di 799 euro), ST3 a 599 euro (al posto di 699 euro), GT3 Max a 499 euro (al posto di 599 euro), GT3 Pro a 449 euro (al posto di 599 euro).