Kena presenta una nuova offerta: 200 GB, chiamate illimitate e un mese gratis a soli 5,99€

Kena, operatore virtuale che utilizza la rete TIM, ha lanciato una promozione particolarmente vantaggiosa per i nuovi clienti. L’offerta, disponibile a soli 5,99€ al mese, include ben 200GB di internet e chiamate illimitate verso tutti i numeri italiani. Si tratta di una proposta ideale per chi è alla ricerca di una tariffa mobile economica, ma con una buona quantità di dati e senza compromessi sulla qualità del servizio. La rete TIM, infatti, garantisce una copertura affidabile. Poiché permette agli utenti di navigare senza problemi in 4G, con velocità fino a 60Mbps.

Kena Mobile: una scelta vantaggiosa per chi cambia operatore o cerca una soluzione conveniente

Un ulteriore vantaggio dell’offerta di Kena è la possibilità di ottenere un mese gratis. Cosa che rende la promozione ancora più allettante. In più, l’attivazione dell’offerta è completamente gratuita, il che rende l’operazione ancora più conveniente. È importante però notare che tale soluzione non è disponibile per tutti. La promozione di Kena è riservata esclusivamente a chi sceglie un nuovo numero di cellulare o effettua la portabilità del proprio numero da alcuni operatori selezionati. Come ad esempio Iliad o altri operatori virtuali. Questa limitazione rende l’offerta particolarmente mirata, ma non per questo meno interessante per un ampio numero di consumatori.

Attivare l’offerta è semplice. È infatti possibile farlo online sul sito ufficiale dell’ operatore in pochi e semplici click. Ma le novità non terminano qui. Infatti per chi non vuole usufruire della promo da 5,99€, vi sono moltissime altre soluzioni sempre firmate Kena Mobile. Tra queste abbiamo ad esempio tariffe con più GB, come quella da 6,99€ al mese con 230GB. Oppure da 7,99€ al mese con 250GB, tutte con la prima mensilità gratuita.

La scelta di Kena di offrire diverse soluzioni, con un grande numero di dati inclusi a prezzi competitivi, permette a ciascun utente di trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze. La possibilità di attivare la promo direttamente online, anche con autenticazione tramite SPID, semplifica ulteriormente il processo. In più, l’assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti rende queste tariffe ancora più allettanti per chi cerca una soluzione trasparente e senza sorprese.