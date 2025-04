iPhone 16, Apple mette in pausa i colori: nessuna nuova tonalità nel 2025

I tempi in cui Apple “rinfrescava” la linea iPhone con una nuova colorazione a metà stagione sembrano ormai un ricordo. Nel 2025, per il secondo anno consecutivo, l’azienda californiana infatti, ha deciso di non introdurre alcuna tinta extra per il suo iPhone16. Una scelta che segna un’ulteriore conferma del cambio di strategia già intrapreso con l’iPhone15. A differenza di quanto accadeva in passato, quest’anno Apple sembra quindi aver preferito evitare qualsiasi aggiornamento estetico.

Cinque tonalità, ma senza sorprese: ecco l’attuale gamma colori scelta da Apple

Tale decisione sembra però essere legata a motivazioni precise. Apple infatti probabilmente vuole spostare l’attenzione sull’iPhone 16e, versione più accessibile della serie. Ovvero, il nuovo gioiello tecnologico che ha il difficile compito di attirare una fascia di mercato diversa rispetto ai modelli principali. Questo dispositivo, però, è disponibile solo in due colorazioni classiche, nero e bianco. Non è quindi prevista alcuna varietà e nessun tipo di esperimento cromatico. Un segnale chiaro che indica la volontà dell’azienda di semplificare l’offerta e focalizzarsi sulla sostanza del prodotto, piuttosto che sul suo abito esteriore.

L’iPhone 16 e la sua variante Plus sono acquistabili in blu oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero. Una tavolozza sicuramente non magra, ma che ha lasciato a bocca asciutta chi sperava nel ritorno di tonalità particolarmente apprezzate. Come ad esempio il viola o il verde brillante. Anche l’assenza della classica versione Product(RED) ha generato perplessità. Poiché si tratta di un colore che per anni ha rappresentato un simbolo di solidarietà. Oggi però scompare del tutto, non solo dagli iPhone, ma anche dall’AppleWatch.

In più è anche possibile che Apple abbia valutato come poco redditizio il rilascio di colorazioni inedite fuori stagione, ritenendole non più necessarie nel contesto attuale. Insomma, il mercato è cambiato, e forse anche le aspettative del pubblico. Ma in molti continuano comunque a chiedersi se si tratti solo di una pausa o dell’inizio di un nuovo approccio.