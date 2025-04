ho. Mobile lancia la promo di Pasqua: 5,99€ al mese per 100GB e molto altro

In vista del periodo pasquale, ho. Mobile ripropone una delle sue promozioni più apprezzate, pensata per chi sta valutando un cambio operatore o una nuova SIM. L’offerta in questione si chiama ho. 5,99 100GB ed è disponibile per tutti, senza particolari restrizioni. Include un pacchetto completo con chiamate, messaggi e un ampio bundle dati a un prezzo contenuto. La promozione è valida fino al 28 aprile, salvo eventuali proroghe da parte dell’operatore.

Tutti i dettagli sull’offerta ho. 5,99 100GB: minuti, messaggi e dati senza sorprese

Il piano ho. 5,99 100GB include diverse possibilità al suo interno:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso numerazioni italiane;

100 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 60 Mbps in download e upload;

Roaming incluso con 7,60 GB nei Paesi dell’Unione Europea.

Il costo mensile è di 5,99 euro e può essere attivato sia da chi porta il numero da un altro operatore, sia da chi desidera un nuovo numero.

Per accedere alla navigazione in 5G fino a 2 Gbps è necessario attivare l’opzione ho. Il Turbo (1,29 euro al mese), oppure scegliere il programma ho. + (1,99 euro al mese), che oltre al 5G offre sconti su prodotti e servizi di brand partner.

Costi di attivazione e compatibilità operatori

Chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena e altri operatori virtuali elencati da ho. Mobile può attivare l’offerta con un contributo di 2,99 euro. Per chi arriva invece da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb o Very Mobile, l’attivazione costa 29,90 euro, ma solo in abbinamento alla ricarica automatica.

La SIM è gratuita, mentre in caso di attivazione di una eSIM il costo è di 1,99 euro. È anche possibile personalizzare il numero telefonico al costo di 4,99 euro. Chiaramente visitando il sito del gestore virtuale si potranno trovare diverse altre soluzioni immobili interessanti fino a scoprire anche la connettività in 5G offerta da Vodafone, operatore a cui ho. Mobile si appoggia.