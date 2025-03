Samsung Galaxy S25 Ultra arriverà con un nuovo colore: ecco quale

Samsung sta preparando una sorpresa per i fan del Galaxy S25 Ultra. Un teaser pubblicato da Samsung India lascia intendere che presto verrà svelata una nuova variante cromatica del top di gamma. Il messaggio diffuso sui social parla di “una nuova sfumatura di stile”, accompagnato dagli hashtag #GalaxyS25Ultra e #Samsung. Un altro dettaglio incuriosisce: le parole “Dark. Bold. Ultra. Coming Soon.”, ovvero scuro, audace e ultra.

Le immagini che accompagnano l’annuncio raffigurano oggetti di lusso neri, tra cui un anello con diamanti e un orologio dal design elegante. Tutto lascia pensare che la nuova colorazione avrà un carattere esclusivo e sofisticato.

Il terzo nero del Galaxy S25 Ultra

Attualmente, lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Titanium Black e Titanium Jet Black, due tonalità già vicine a quelle anticipate nel teaser. La possibilità che Samsung introduca una terza variante di nero apre diversi interrogativi: si tratterà di un nero più opaco o con una finitura ancora più brillante?

Negli ultimi anni, Samsung ha giocato molto con le colorazioni premium dei suoi dispositivi, differenziandole non solo per l’aspetto estetico, ma anche per la percezione di esclusività che trasmettono. Se la nuova opzione sarà disponibile ovunque o solo in alcuni mercati resta ancora un mistero.

Quando arriverà e dove sarà disponibile

Il Galaxy S25 Ultra è stato lanciato ufficialmente il 22 gennaio ed è arrivato nei negozi il 7 febbraio. Il fatto che Samsung stia ora anticipando una nuova colorazione fa pensare che il lancio possa essere imminente. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli precisi su una possibile data o sulla disponibilità globale.

Chi stava aspettando una nuova variante cromatica per decidere se acquistare il Galaxy S25 Ultra potrebbe presto avere un motivo in più per farlo. Resta solo da vedere se questa nuova colorazione avrà quel tocco in più per distinguersi davvero dalle altre.