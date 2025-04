Samsung, alcuni dispositivi hanno già ottenuto la One UI 8.0

Recentemente alcuni dispositivi Samsung di ultima generazione hanno cominciato ad avere la possibilità di scaricare la One UI 8.0 con Android 16. Infatti un Galaxy Z Flip 6 ha ottenuto l’ accesso ad una build della One UI 8.0 basata appunto su Android 16. Questo perché Samsung vuole subito riprendersi dai rallentamenti accumulati in questi giorni con la versione 7.0 del software. Con questo la società si porta avanti in modo da ottenere delle versioni più importanti soprattutto per quanto riguarda le versioni aggiornate dei software degli smartphone.

Quindi se il software è stato rilasciato a questo modello, probabilmente ci saranno molti altri che avranno la possibilità di accedere al programma. Probabilmente Samsung sta rilasciando in modo graduale l’ aggiornamento per offrire dei prodotti sempre più tecnologici agli utenti. Questa versione incluse Android 16 che porterà altri cambiamenti soprattutto per il software e le sue capacità. Ovviamente Samsung è sempre al lavoro per sfruttare tutte le sue tecnologie in modo da non rimanere indietro soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema.

Samsung, rilasciata la build della One UI 8.0

Dai dati reperibili online si evince che il firmware avrà una dimensione di 3.160,19 MB ed è caratterizzato dal numero di build F741BXXU2CYD7 in cui sono incluse le patch di sicurezza. Poiché si tratta di una versione rilasciata internamente da Samsung, non sono state inserite tutte le peculiarità del programma. Questo però ci fa capire come la società si stia muovendo per rilasciare nel più breve tempo possibile l’ aggiornamento a tutti gli utenti. In questo momento Samsung si trova a dover affrontare il tema dei ritardi nel rilascio di queste versioni, che sta compensando in questi giorni come abbiamo visto prima. Infatti sembra che sia intenzionata ad introdurre delle versioni più aggiornate al più presto.

Quindi sembra che la versione One UI 8.0 sia in programma per i prossimi giorni, per cui non ci resta che aspettare quando verrà rilasciata a tutti.