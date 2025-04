Sky NOW TV, dal 22 aprile si rinnova l’app

NOW si sta rimodellando per il confort degli utenti.

Oggi molti programmi, serie, film e intrattenimenti di vario genere si hanno attraverso molte piattaforme streaming. Una di queste è NOW e siccome sempre più gente sta utilizzando queste piattaforme per vedere ciò che più gli piace, si sta rinnovando. Dal 22 aprile 2025, quindi, la famosissima piattaforma di streaming appartenente a Sky Italia, si sta rinnovando.

Le novità che stanno entrando in campo sono molteplici, vediamo come ci sorprenderà NOW.

Molte novità interesseranno NOW, soprattutto l’app su Android e iOS. Si stravolgerà l’esperienza che prova l’utente, sarà molto più arricchita e rivisitata, rispetto alla precedente. Se avete impostato l’aggiornamento automatico, non occorre andare personalmente a fare l’aggiornamento dell’app, infatti appena accenderete il vostro dispositivo vi impatterà con la nuova interfaccia creata, che vi accoglierà. Nel caso opposto invece dovrete andare ad aggiornare l’app nello store che si utilizza. NOW ha deciso di comunicare con gli utenti abbonati riguardo questa nuova sua trasformazione inviando un’email che annuncia un vero e proprio intrattenimento “su misura”.

L’obbiettivo principale di NOW è molto semplice, semplificare la navigazione e personalizzare l’offerta da utente ad utente. Questa è la comunicazione ricevuta dagli utenti: “A partire dal 22 aprile aggiorneremo progressivamente l’app su tutti i tuoi dispositivi. Se hai attivato l’aggiornamento automatico, troverai direttamente la nuova interfaccia. Altrimenti, sul tuo schermo comparirà un messaggio per farti scaricare la nuova versione. Non vediamo l’ora che tu possa scoprire la nuova NOW. Non ti preoccupare: al primo accesso sulla nuova app riceverai una comunicazione per raccontarti tutte le funzionalità che avrai a disposizione.” Le novità principali sono l’introduzione dei profili utenti, e renderà la visione ancora molto più personale e adatta ad ogni membro familiare. L’aggiornamento partirà dal 22 aprile e prenderà la fascia di tutti i dispositivi compatibili. La nuova app ci mostrerà al nostro primo accesso tutti i dettagli delle nuove funzionalità.