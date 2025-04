Narwal lancia Freo Z10 Ultra e raggiunge un nuovo livello di pulizia con IA

Narwal ha oggi presentato un nuovo robot aspirapolvere, il suo nome è Freo Z10 Ultra, un top di gamma per la pulizia profonda ed intelligente, capace di unire una doppia fotocamera ed un sistema a doppio chip, con il sistema autonomo NarMind Pro e la tecnologia Adaptive DeepClean di Narwal. Tutto questo viene potenziato da algoritmi di visione artificiale, nonché comunque una potenza di aspirazione di 18000 Pa e base multifunzione.

Narwal Freo Z10 Ultra introduce il sistema NarMind Pro, con doppie fotocamere a visione di 136 gradi e risoluzione di 1600 x 1200 pixel, riesce ad acquisire milioni di dati ogni secondo per avere una visione molto più ampia e precisa dell’ambiente, e riuscire ad evitare gli ostacoli con maggiore precisione. Questi può rilevare oltre 200 oggetti con dimensione minima di 5 millimetri in tempo reeale, scegliendo poi la strategia migliore per la pulizia: avvicinamento a 8 millimetri per le gambe dei mobili o i bordi stretti, ostacoli comuni ad una distanza di 20 millimetri, oggetti in movimento 40 millimetri e zone molto sporche (dove si rischia di trascinare lo sporco) distanza di 70 millimetri. Il tutto con analisi in tempo reale, ben 750 volte superiore ai normali robot aspirapolvere ed una potenza di elaborazione fino a 4 TOPS,.

Narwal Freo Z10 Ultra: le specifiche

L’altra grande novità è il sistema di pulizia adattiva DeepClean, che porta il prodotto ad eseguire separatamente le pulizie a secco e a umido, con pulizia dinamica dei bordi ed angoli, senza richiedere l’intervento dell’utente. Nel momento in cui incontra un liquido, il sistema passa automaticamente al lavaggio, sollevando il rullo ed estendendo il panno verso il basso con una forza massima di 8N di pressione (utilizzando un motivo a griglia con fino a 6 cicli di lavaggio per le macchie più ostinate). L’adattamento è incredibile, i bordi e tutti gli ostacoli vengono seguiti ad una distanza di 0 millimetri con il panno di destra.

I moci hanno una forma a triangolo di Reuleaux, progettata per eliminare il punto cieco di 10 millimetri per una copertura completa, ruotano fino a 180 RPM, in combinazione con la potenza di aspirazione dinamica fino a 18000 Pa, senza però andare ad elevarne la rumorosità generale, che resta entro i 56 dB su superfici pulite. La spazzola sfrutta un sistema anti-groviglio, con aspirazione efficace del 99,56% dei capelli, senza nodi. In ultimo, Narwal propone la Freo Find Mode 3.0 Pro, che include: gestione del lavaggio, riconoscimento intelligente delle zone, prevenzione della contaminazione e regolazione della potenza bassata sullo sporco.

Il prodotto viene commercializzato con una stazione base che è a tutti gli effetti una soluzione multifunzione 9 in 1, senza necessità di manutenzione, che lava in automatico i panni con acqua calda tra 45 e 75*C, in base al livello di contaminazione, integra un sacchetto per la polvere da 2,5 litri, oltre ai soliti contenitori per acqua sporca e pulita. Narwal Freo Z10 Ultra può essere preordinato da oggi, ma sarà in vendita dal 21 aprile ad un prezzo di listino di 1299 euro (coloro che lo acquisteranno potranno ricevere uno sconto di 200 euro, in aggiunta ad un pacchetto di ricambi e accessori gratis).