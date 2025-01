In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Narwal, azienda leader nel settore della produzione di prodotti per la pulizia domestica, ha presentato una nuova gamma di innovative tecnologie per i robot aspirapolvere. Stiamo parlando di Narwal Flow, la soluzione di pulizia all-in-one più avanzata dell’azienda, al cui interno si possono trovare funzionalità avanzate, come il Deep Carpet Boost (per una pulizia di livello superiore anche sui tappeti, senza compromessi o manutenzione), ma anche il sistema di lavaggio FlowWash.

Tra le caratteristiche di spicco della serie emerge anche il sistema intelligente e adattivo, per la massima igiene con l’autopulizia, che va ad includere il track mop con doppio serbatoio, per erogare l’acqua pulita, estraendo quella sporca. Con la tecnologia EdgeReach, invece, sarà possibile estendere il panno per la pulizia, per raggiungere i bordi più nascosti.

Secondo Junbin Zhang, CEO di Narwal, “l’aspetto più importante dei prodotti Narwal è cercare di semplificare la vita quotidiana, migliorandola, anche attraverso un design pratico ed intelligente, rappresentando [la serie Flow] la soluzione definitiva per la pulizia, anche grazie alle tante tecnologie che vi abbiamo implementato (appunto Deep Carpet Boost, FlowWash e EdgeReach). L’idea è comunque quella di elevare nuovamente gli standard degli aspirapolvere robot, mantenendo sempre prezzi alla portata di tutti.

Narwal Freo Z10: un robot aspirapolvere premium

Nello stesso periodo è stato anche presentato Narwal Freo Z10, un robot all-in-one di fascia premium, che è stato progettato per pulizie di alto livello, con prestazioni potenti ed una gamma molto ampia di funzionalità, pensato per le case che ricercano dispositivi efficienti e di qualità, senza necessariamente essere costretti ad una manutenzione costante. Il prodotto applica una pressione di 8N con lavaggio a 180 giri/min, per una pulizia perfetta ed impeccabile anche negli spazi più nascosti.

Narwal Flow e Narwal Freo Z10 saranno entrambi disponibili nel corso del 2025, a prezzi ancora da comunicare.