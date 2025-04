Logitech G Pro X SE a un prezzo mai visto prima, solo grazie ad Amazon

Lunghe ed entusiasmanti sessioni di gaming fanno parte del vostro tempo libero? Siete in cerca di un paio di cuffie perfette per avere un’esperienza sonora immersiva? Queste Logitech G Pro X SE, con cavo e microfono, sono state progettate appositamente per utenti che cercano una soluzione da poter utilizzare durante il gioco e per lungo tempo. La presenza di imbottiture in memory foam rende queste Logitech perfette e confortevoli. Oltre a ciò, sono state costruite per durare nel tempo, motivo per cui sono dotate di una speciale forcella in alluminio e della fascia testa in acciaio.

Logitech G Pro X SE: perfette per gli appassionati di gaming

Le cuffie Logitech G Pro X SE possono essere collegate al proprio dispositivo tramite jack da 3,5 mm o USB. Non manca, inoltre, una scheda audio esterna USB e un microfono staccabile con pulsante di disattivazione audio e cavo splitter a Y in dotazione. Non a caso, la presenza della scheda audio esterna USB offre all’utente un audio di gioco eccezionale ma, soprattutto, è indispensabile per poter salvare le impostazioni EQ nella memoria integrata.

Ma cosa rende queste cuffie perfette per un’esperienza sonora impeccabile? Tra le tante caratteristiche che rendono uniche queste cuffie da gaming, i driver PRO-G da 50 mm offrono un’immagine sonora chiara e precisa con una migliore risposta dei bassi.

Quel momento migliore dunque se non questo per portare a casa le Logitech G Pro X SE?