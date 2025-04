Amazon regala il Huawei Watch GT 4: sconto di 90€ solo per oggi

Perché continuare a desiderare di possedere uno smartwatch se Amazon mette a disposizione degli utenti offerte imperdibili come quella attualmente in corso sul Huawei Watch GT 4 da 46mm? Se siete in cerca di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per tenere sempre sotto controllo diversi parametri di salute e sport, questo smartwatch Huawei è perfetto per voi.

Analisi battiti irregolari con avvisi e monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo Huawei TruSeen 5.5+, sono solamente alcuni dei parametri che questo smartwatch consente di monitorare in qualsiasi momento.

Huawei Watch GT 4: lo smartwatch adatto a tutti

Quante volte vi sarà capitato di non poter utilizzare lo smartphone per visualizzare una notifica o per effettuare una chiamata? Con il Huawei Watch GT 4 è possibile effettuare chiamate, rispondere a SMS e visualizzare notifiche di app.

Tra le tante funzioni messe a disposizione, non manca la possibilità di monitorare l’ SpO2, il ciclo mestruale, effettuare un’analisi del sonno con TruSleep 3.0, tenere sotto controllo la respirazione, ma non solo. Grazie alla presenza di un’innovativa funzionalità, denominata Stay Fit, è possibile tenere sempre sotto controllo le calorie che sono state bruciate. Non a caso, tale funzione si basa su metriche avanzate che traccia l’apporto calorico in tempo reale.

Inutile sottolineare che si tratta di uno smartwatch con un design ricercato e, dunque, perfetto da indossare anche in occasioni più formali e con un outfit ricercato. Ottime notizie anche dal punto di vista dell’autonomia visto che questo wearable marchiato Huawei consente un utilizzo fino a 14 giorni con una singola ricarica.

Approfittate subito della speciale promozione attualmente disponibile su Amazon per poter portare a casa questo Huawei Watch GT 4 a un prezzo incredibile. Con il 36% di sconto lo pagate, dunque, solamente 159 euro anziché 249.