Iliad TOP 250 PLUS: l’offerta perfetta per chi viaggia in Europa

Tra le offerte telefoniche più discusse di questo periodo, Iliad TOP 250 PLUS si è guadagnata un posto di rilievo. Il motivo è semplice, il piano dell’operatore francese garantisce ben 25GB utilizzabili in roaming. Un quantitativo attualmente imbattibile sul mercato europeo. Chi sta pianificando una vacanza all’estero o trascorrerà del tempo in uno dei Paesi dell’Unione Europea ora infatti potrà continuare a navigare senza limitazioni e senza temere costi extra. Ciò rende quindi la proposta di Iliad particolarmente interessante per l’estate 2025. Soprattutto per i viaggiatori abituali o per chi lavora lontano dall’Italia.

Offerta Iliad: dati, chiamate e servizi, un piano completo senza compromessi

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta Iliad è il prezzo. Con soli 9,99€ al mese, l’utente accede a un pacchetto ampio, trasparente e senza vincoli nascosti. Il costo è garantito “per sempre”, senza possibilità di rimodulazioni o aumenti nel tempo. Un dettaglio che, in un settore dove le modifiche contrattuali sono sempre dietro l’angolo, rappresenta una garanzia di stabilità molto apprezzata. L’offerta è disponibile online, con attivazione diretta tramite il sito ufficiale di Iliad, fino alle ore 15:00 del 6 maggio.

Oltre ai Giga in roaming, Iliad TOP 250 PLUS include ben 250GB mensili in 5G da usare sul territorio nazionale. Una quantità più che generosa. Pensata per chi sfrutta ogni giorno lo smartphone per navigare, guardare video, ascoltare musica in streaming o lavorare. In aggiunta, l’offerta comprende anche minuti illimitati verso oltre 60 Paesi nel mondo. Tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. Un vantaggio importante per chi ha amici, parenti o contatti di lavoro all’estero.

Anche la qualità delle chiamate è garantita dalla tecnologia VoLTE. Un servizio che permette di telefonare sfruttando la rete 4G e, allo stesso tempo, di navigare online senza interruzioni. Completano l’offerta l’hotspot gratuito e la possibilità di utilizzare lo smartphone come modem per connettere altri dispositivi. Tutti questi elementi fanno di TOP250 PLUS un piano adatto non solo alle vacanze, ma anche alla vita di tutti i giorni.