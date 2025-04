ho Mobile, per Pasqua ritorna un’offerta SHOCK low cost

Siamo quasi arrivati a Pasqua e, per l’occasione, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di fare un bel regalo ai suoi nuovi clienti. In particolare, in questi giorni l’operatore ha fatto ritornare un’offerta mobile davvero eccezionale e soprattutto a basso costo. Ci stiamo riferendo alla super offerta nota come ho. 5,99 100 GB. Basso costo e tanti giga sono le parole chiave di questa promozione.

ho Mobile, per Pasqua ritorna una delle offerte shock dell’operatore

Per celebrare la festività della Pasqua, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto ritornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte shock. Come già accennato in apertura, si tratta della ormai nota offerta denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata una delle offerte più apprezzate di sempre e ora è tornata a disposizione dei nuovi clienti dell’operatore.

Anche questa volta, infatti, l’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli altri operatori telefonici rivali di ho Mobile. Come riportato sul sito ufficiale, gli operatori telefonici rivali di provenienza sono i seguenti:

Iliad, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, TDM, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

Il bundle di questa offerta è estremamente ricco e conveniente. ho. 5,99 100 GB include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Gli utenti potranno navigare anche con connettività 5G , attivando però uno dei servizi tra ho. Il Turbo oppure ho+. L’offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’operatore sta proponendo anche questa volta il costo della sim gratuitamente, mentre il costo di attivazione può variare in base all’operatore di provenienza.